Shannen Doherty

«Oggi è stata una giornata difficile»: così comincia l’ultimo post che l’attrice ha condiviso su Instagram nel weekend.

Shannen Doherty torna a parlare di sé e del cancro. Lo fa attraverso Instagram, dove domenica ha voluto aggiornare i follower sul suo stato di salute.

«Oggi è stata una giornata difficile», ha scritto l’ex star di «Beverly Hills, 90210» nella didascalia accompagnata da un selfie. «Per ragioni ovvie e per ragioni non così ovvie. Ma ogni giorno mi tiro su e spero di fare meglio. Che le persone facciano meglio. Che ciò che è ovvio non sia così contorto».

Poco dopo ha aggiunto un alto messaggio criptico: «Mentre mi mando amore e pace, mando anche amore a ognuno di voi. Anche a quelli che mi hanno minacciato nell'ultima settimana… Che Dio sia nei vostri cuori».

L'attrice non ha (per ora) specificato la natura delle minacce.

Shannen ha parlato per la prima volta della sua diagnosi di cancro al seno nel 2015. Il cancro è andato in remissione nel 2017, ma è tornato e si è aggravato al quarto stadio nel 2020.

Nel giugno 2023 ha rivelato che il cancro si era diffuso al cervello.

Covermedia