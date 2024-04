Lo stilista svizzero Yannik Zamboni ha partecipato al festival musicale Coachella in California e ha festeggiato con star come Heidi Klum. Nella foto anche la figlia della modella tedesca, Lou. Instagram

Il festival Coachella attira ogni anno gli appassionati di musica e gli amanti delle feste. Anche il famoso designer svizzero Yannik Zamboni ha viaggiato fino in California per l'evento all'aperto, dove ha festeggiato con Heidi Klum e Alessandra Ambrosio.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo stilista svizzero Yannik Zamboni ha vinto il reality show di Heidi Klum «Making the Cut» nel 2022.

Da allora il fondatore del marchio di moda «Maison Blanche» e la modella tedesca sono amici.

I due hanno festeggiato insieme al festival Coachella del 2024. Mostra di più

Lo stilista Yannik Zamboni si è recato al famoso Coachella Valley Music and Arts Festival in California. È uno degli eventi musicali preferiti da molte celebrità.

Questo vale anche per Heidi Klum, la conduttrice di «Germany’s Next Top Model». Insieme alle figlie Lou e Leni, la modella tedesca si è divertita tantissimo con il designer svizzero, con cui è amica da quando lui ha vinto il suo reality show «Making the Cut» nel 2022.

Anche la top model brasiliana Alessandra Ambrosio si è goduta l'aria aperta e ha invitato Zamboni e Klum a casa sua.

Un palinsesto con grandi nomi

Gli headliner del festival Coachella 2024 sono Lana Del Rey, Tyler, The Creator e Doja Cat.

L'evento musicale si svolge all'Empire Polo Club di Indio, in California nell'arco di due fine settimana di aprile.