A Verissimo la nuova conduttrice di «Pomeriggio 5» ha parlato a lungo della sua vita privata.

Nel salotto di Silvia Toffanin Myrta Merlino ha raccontato le varie difficoltà incontrate nel corso della sua vita. La giornalista è mamma di tre figli, i gemelli Pietro e Giulio nati dalla relazione con Domenico Tucci, e Caterina, avuta dalla storia con Domenico Arcuri.

«Ho partorito i gemelli da sola. Il mio primo marito quando ero incinta di 7 mesi ebbe un incidente grave, restò in coma per tre mesi. Ho partorito con mamma e papà, lui era in ospedale. Ero una ragazzina giovane, anche viziata, e mi trovai una responsabilità enorme con due figli da crescere e un marito in ospedale. Lui ci ha messo molto a riprendersi, i bambini crescevano».

Oggi la Merlino è legata all’ex calciatore Marco Tardelli: i due si amano dal 2016 e intendono convolare a nozze. «Ho avuto una vita sentimentalmente complicata. Marco è un uomo molto sensibile, autentico, non finge mai. Sapevamo di essere diversi, abbiamo trovato una calamita che ci ha detto che potevamo cambiare, in meglio».

«Il matrimonio per due come noi non è una necessità, però entrambi abbiamo voglia di dire quella frasetta «Finchè morte non ci separi». Io e Marco abbiamo l'idea che siamo a casa, io ho trovato casa in lui e viceversa. Anche nelle giornate difficili, so che le sue braccia sono il mio posto. Quando trovi questa cosa ci puoi stare per sempre».

