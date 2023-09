Myrta Merlino

L’ex conduttrice di La7 ha voluto salutare in diretta la collega che per oltre dieci anni ha condotto il programma Mediaset.

Al suo debutto a «Pomeriggio 5» Myrta Merlino ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su Barbara D’Urso. «Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao, Barbara. Grazie», ha dichiarato la giornalista aprendo la prima puntata della nuova edizione del programma di Canale 5.

«Finalmente ci siamo, una vera prima, come al teatro, con tutta l'emozione e il batticuore di una prima e con una gran voglia di raccontarvi», ha poi detto Myrta.

«Le prime sono sempre una grande emozione, è una prima volta molto speciale per me, non la dimenticherò mai. È la prima volta a Pomeriggio Cinque, è la prima volta di una nuova casa, Canale 5», ha aggiunto con la voce rotta dall’emozione.

In un’intervista al Corriere della Sera la Merlino ha voluto dire la sua sulla rottura tra Barbara D’Urso e Mediaset: «Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore».

Covermedia