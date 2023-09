Myrta Merlino sotto accusa: «Tirati caffè e asciugamani a Pomeriggio 5»

Myrta merlino in una foto del 2022. IMAGO/Shutterstock

A pochi giorni dal suo debutto circolano in rete già pesanti gossip sulla conduttrice.

Myrta Merlino al centro della scena dopo il suo arrivo a «Pomeriggio 5», al posto di Barbara D’Urso.

Stando ad un’indiscrezione riportata da «Il Giornale d’Italia» il clima dietro le quinte del programma sarebbe tutt’altro che sereno.

«Myrta Merlino avrebbe tirato un caffè addosso a un autore. Non solo, voci non confermate parlano di un asciugamano lanciato contro una parrucchiera», fa sapere il giornalista Ivan Rota, che aggiunge: «La redazione sembrerebbe voler far intervenire i sindacati».

Al momento nessuna smentita o conferma da parte della diretta interessata che sta registrando buoni ascolti tv.

L’esordio di Myrta Merlino a «Pomeriggio 5» è stato seguito da oltre un milione e mezzo di telespettatori, arrivando a toccare oltre il 21% di share. Dalla settimana prossima la compagna di Marco Tardelli dovrà vedersela con l’amico Alberto Matano, che riparte su Rai 1 con «La vita in diretta».

Intanto sono arrivati i complimenti di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «Ben arrivata su Canale 5, a Myrta Merlino. Complimenti per l’ottimo esordio! Grazie e buon lavoro a tutto il team di «Pomeriggio Cinque»».

Covermedia