Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric sta male: «Resterà in comunità»

Carlos Maria Corona soffre di psicosi transitoria acuta e per questo si sta curando in una struttura per la salute mentale.

Fabrizio Corona si sta godendo le vacanze insieme alla fidanzata Sara Barbieri, che a breve lo renderà padre per la seconda volta. Il primogenito Carlos, nato nel 2002 dal matrimonio poi naufragato con Nina Moric, resta invece in comunità.

Al settimanale Chi, l'ex re dei paparazzi ha rivelato: «Carlos sta meglio, ha già fatto un percorso comunitario di sei mesi – era stato male a dicembre – è ancora in cura e in questo periodo ha avuto una serie di piccoli permessi: è potuto venire a casa per il mio compleanno, poi ora ha avuto il permesso di venire in vacanza con me in Sicilia. Dovrà finire il suo percorso, stare lì almeno fino a gennaio».

Corona ha assicurato che Carlos ha un ottimo rapporto con Sara ed è molto contento dell'arrivo del fratellino, previsto per il prossimo dicembre.

Su Nina Moric Fabrizio ha invece rivelato: «Lei non so esattamente come sta, ma conta che si comporti bene con me e con Carlos. Siamo in buoni rapporti in questo momento, speriamo che duri, è amica di Sara, si sente con Sara, che è una ragazza dolcissima, molto particolare, sensibile, intelligente».

