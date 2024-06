Diletta Leotta

Elodie, che ha fatto da damigella, ha scelto un body corsetto color nude abbinato a una gonna in seta color avorio.

Covermedia

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, celebrato il 22 giugno 2024, è stato definito l'evento dell'estate.

La coppia ha scelto la splendida isola di Vulcano, nelle Eolie, come cornice per il loro giorno speciale, regalando ai 160 invitati una giornata indimenticabile.

Diletta Leotta è apparsa radiosa in un abito da sposa in pizzo che le copriva elegantemente il torace e le braccia, lasciando la schiena completamente scoperta, un capolavoro di raffinatezza e sensualità.

Loris Karius, portiere del Newcastle, l'attendeva all'altare in un impeccabile completo nero.

Anche gli invitati non sono stati da meno, come Chiara Ferragni che ha sfoggiato due look distinti: un abito verde chiaro a rete con effetto trasparente per la cerimonia e uno più sobrio, a maniche lunghe, per il ricevimento serale.

Elisabetta Canalis ha scelto un abito di Alberta Ferretti nei toni dell'acquamarina e del turchese, con un sensuale effetto cut-out e un morbido strascico, confermandosi una vera diva.

Alice Campello, giunta dalla Spagna, ha optato per un completo giallo crema tempestato di paillettes di Sau Lee, composto da un reggiseno e una gonna midi, completando il look con una preziosa mini Kelly in pelle di coccodrillo color prugna.

Sofia Scalia, del duo «Me Contro Te», ha indossato un lungo abito in seta giallo cedro di Blumarine, con un drappeggio sul seno culminante in una rosa applicata, perfetto per l'occasione estiva.

Anche Michelle Hunziker e Aurora alla cerimonia

Elodie, che ha fatto da damigella, ha scelto un body corsetto color nude abbinato a una gonna in seta color avorio.

Michelle Hunziker era splendida in un abito color Terra di Siena di Alberta Ferretti, un vestito lungo in chiffon di seta con un drappeggio che valorizzava la silhouette e un bustier con scollo a cuore, perfetto per una cerimonia estiva.

Aurora Ramazzotti ha optato per un mini abito color oceano di Atelier Emé, con un piccolo corpetto e una gonna ampia, abbinato a décolléte argentate, aggiungendo un tocco principesco al suo look.

Eleonora Brunacci Di Vaio ha scelto un abito rosa antico in chiffon di Atelier Emé, con un drappeggio e un fiocco sul décolleté che creava un delicato effetto cut-out, valorizzando il punto vita.

Elena Barolo ha indossato invece un set coordinato bianco con motivo floreale di Rinascimento, abbinato a un gilet nero lungo, un look fresco e primaverile.

Claudio Marchisio e la moglie Roberta Sinopoli erano splendidi: lei in un abito nei toni del viola e del blu, mentre lui ha optato per un completo nero con pantalone oversize, camicia bianca e papillon.

Covermedia