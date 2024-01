Taylor Swift

David Crowe, 33 anni, di Seattle, è stato fermato ieri nei pressi della casa di Tribeca della cantante: era stato portato via per lo stesso motivo anche sabato e lunedì.

Il presunto stalker di Taylor Swift è stato arrestato vicino alla sua casa di New York per la terza volta in cinque giorni. David Crowe, 33 anni, di Seattle, è stato fermato mercoledì nonostante fosse già stato portato via per lo stesso motivo sabato e lunedì.

Il terzo arresto è avvenuto meno di due ore dopo la sua comparsa in tribunale per il precedente. È stato chiamato in giudizio con l'accusa di stalking e molestie e gli è stata concessa la libertà vigilata. Non si è dichiarato durante l'udienza.

Un portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha confermato alla NBC New York che il giudice ha concesso un ordine di protezione contro Crowe.

Violato l'ordine di protezione meno di due ore dopo

Tuttavia, meno di due ore dopo, Crowe ha violato l'ordine di protezione tornando nella proprietà di Swift. Secondo quanto riferito, è stato avvistato mentre rovistava in un cassonetto vicino a casa di lei ed è stato nuovamente arrestato.

Secondo i media, Crowe ha dichiarato che stava cercando i suoi pantaloni nel cassonetto perché erano stati gettati lì «quando mi hanno arrestato ingiustamente».

Nei documenti del tribunale, i procuratori sostengono che Crowe è stato avvistato vicino alla casa della superstar del pop 30 volte dalla fine di novembre. Gli sarebbe stato chiesto di andarsene o di non avvicinarsi all'edificio circa 10 volte.

Non è chiaro se la Swift fosse in casa durante i tre incidenti. Domenica era a nord di New York per sostenere la squadra di football del fidanzato Travis Kelce, i Kansas City Chiefs, durante la partita contro i Buffalo Bills.

