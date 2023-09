L'întervento d'apertura del principe Harry agli Invictus games KEYSTONE

Il principe Harry è arrivato a Dusseldorf, in Germania, dove ha dato il benvenuto agli atleti degli Invictus games parlando in tedesco e definendosi un «cittadino di Dusseldorf». Lo riporta l'agenzia Dpa. Giunto in città è stato ricevuto all'aeroporto dal sindaco Stephan Keller

Gli Invictus games, arrivati alla loro sesta edizione, sono un evento sportivo in cui si affrontano in diverse discipline veterani di guerra vittime di invalidità ed è stata creata proprio dallo stesso esponente di casa Windsor. «Sono un evento commovente», ha detto Harry invitando i partecipanti a guardare la propria uniforme: «Forse non sarà più una tuta mimetica, ma avrete di nuovo una bandiera sulla spalla o sul petto. Voi e le vostre famiglie siete di nuovo parte di una squadra».

Harry ha anche salutato i membri della squadra ucraina e li ha elogiati per il loro speciale coraggio e la fermezza.

Secondo il principe, questa competizione serve anche a superare i propri limiti: «Potresti essere un modello di ispirazione per un'altra persona», ha concluso il fondatore dei giochi.

Harry dovrebbe rimanere in Germania per tutta la durata dell'evento e dovrebbe essere raggiunto dalla moglie Meghan Markle per la cerimonia di chiusura.

SDA