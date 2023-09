In un nuovo documentario televisivo, il principe Harry afferma di non aver ricevuto alcun aiuto per la salute mentale dopo la morte di sua madre. Adesso un quotidiano inglese scrive che il reale ha rilasciato diverse dichiarazioni al riguardo. KEYSTONE

In un nuovo documentario televisivo, il principe Harry afferma di essere stato abbandonato dalla famiglia reale dopo la morte di sua madre, la principessa Diana. Un giornale inglese scrive però che in precedenza aveva rilasciato dichiarazioni di un altro tenore al riguardo.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry racconta ancora del suo passato in un nuovo documentario televisivo.

Nel documentario parla del momento difficile che ha attraversato dopo la morte della madre, la principessa Diana, nell'incidente del 1997.

Il principe afferma di essere stato lasciato da solo con i suoi problemi di salute mentale.

Il «Daily Mail» riporta però che Harry ha rilasciato delle dichiarazioni diverse su questo momento traumatico. Mostra di più

In questi giorni Harry e Meghan stanno promuovendo il loro nuovo documentario televisivo «Heart of Invictus». Il principe, veterano dell'Afghanistan, ha fondato gli «Invictus Games» nel 2014.

Il documentario destinato al piccolo schermo racconta per l'appunto dei veterani di guerra feriti e malati che prendono parte alla competizione paralimpica dal nome «Invictus Games».

Tuttavia quando Harry mette in moto la macchina pubblicitaria, tende a spararle un po' bruscamente. Ed è consapevole che il mondo lo ascolta molto attentamente quando parla della famiglia reale britannica. Al principe rinnegato piace rivelare inedite storie della sua ricca vita privata.

Ed è stato proprio così di recente, quando ha parlato del momento difficile dopo la morte accidentale di sua madre Diana nel 1997.

Harry abbandonato al suo trauma per la madre

Dopo il suo ritorno dall'Afghanistan, dove ha volato con gli elicotteri Apache, è successo qualcosa nella testa del principe.

L'esperienza ha messo il trauma della morte di sua madre in primo piano nella sua psiche, ha detto Harry ai media presenti a un evento di pubbliche relazioni.

«Non ero consapevole della perdita di mia madre in così giovane età, del trauma che ho avuto. Non se ne è mai parlato e io non ne ho parlato davvero e l'ho messo da parte come avrebbe fatto la maggior parte degli altri giovani. Quando è venuto fuori tutto, ho sbattuto contro dei muri».

Nessuno poteva aiutarlo e nessuno gli ha offerto sostegno, afferma il principe. La sua famiglia lo ha lasciato solo con il lutto e i suoi problemi psicologici.

È andata veramente così?

Il portale inglese «Daily Mail» scrive che la litania delle lamentele del duca ancora una volta non è del tutto corretta.

I giornalisti hanno notato che le dichiarazioni di Harry sul tempo trascorso dopo la morte di Diana non corrispondono a quello che ha detto nel podcast «Mad World» del 2017 con Bryony Gordon.

All'epoca, il principe ha lodato suo fratello William per averlo convinto a cercare una terapia per affrontare la morte della madre.

William lo aveva consigliato: «Ascolta, devi davvero affrontarlo. Non è normale che tu pensi che tutto questo non ti riguardi». Suo fratello lo ha aiutato molto in questo periodo, ha sottolineato più volte nell'intervista.

La verità viene distorta

Non è la prima volta che Harry si ritrova invischiato in dichiarazioni contrastanti sul suo passato.

Anche nella sua biografia ci sono diversi passaggi che non corrispondono del tutto alla verità e sono stati messi in evidenza dai media.

In «Spare», il principe ricorda il giorno in cui la sua bisnonna è morta in una calda giornata primaverile in Inghilterra. In realtà si sarebbe trovato a Klosters, sulle piste svizzere di sci, durante una vacanza sulla neve.

Harry era appena stato nella sua scuola privata a Eton, nella città inglese del Berkshire, e stava studiando. Poi ha ricevuto una chiamata: «Vorrei poter ricordare di chi era la voce dall'altra parte della linea. Un funzionario del tribunale, credo».

Il problema con la descrizione: come mostrano le foto (nell'articolo qui sopra, ndt), il principe si trovava a Klosters, nei Grigioni, al momento della morte della regina madre. Lo ha scoperto l'esperto reale Richard Fitzwilliams, citato nel «Daily Mail».