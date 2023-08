Smacco per Harry, re Carlo nomina un suo acerrimo nemico come braccio destro

Harry e Meghan in una foto del 2022. KEYSTONE

Una possibile riconciliazione tra Harry e Carlo sembra essersi nuovamente allontanata. Il motivo: il Re intende onorare uno dei più grandi nemici del figlio minore con un incarico speciale.

Hai fretta? blue News riassume per te La prospettiva di una riconciliazione tra il Principe Harry e la Duchessa Meghan e Re Carlo potrebbe essersi allontanata parecchio.

Pare che il monarca voglia onorare uno dei loro più grandi nemici con un incarico speciale.

Per gli addetti ai lavori il Re avrebbe nominato Sir Edward Young come suo braccio destro. Mostra di più

Un nuovo capitolo potrebbe aggiungersi alla disputa all'interno della famiglia reale dei Windsor.

Secondo l'esperto reale ed editorialista del Daily Mail Richard Eden, Re Carlo vuole nominare nientemeno che Sir Edward Young come suo braccio destro, ovvero renderlo il suo «Lord in Waiting permanente».

Una circostanza che i fan reali più accaniti sanno essere un affronto al figlio minore Harry e alla moglie Meghan. Young, infatti, è l'uomo che avrebbe reso la vita particolarmente difficile al Principe e alla Duchessa prima della loro uscita di scena come reali, la cosiddetta Megxit.

«Sua Maestà ha un grande rispetto per Lord Young»

In qualità di «Permanent Lord in Waiting», Young sarebbe autorizzato a rappresentare il Re in occasione di eventi ai quali non può partecipare di persona.

«Sua Maestà ha un grande rispetto per Lord Young e gli è grato per tutto il lavoro che ha svolto per sua madre, spesso sotto grande pressione», afferma Eden nella sua rubrica sul Daily Mail.

Sir Edward Young, un tempo il più alto consigliere della defunta Regina Elisabetta II e in quanto tale impegnato a gestire le crisi di Sua Maestà, è stato nominato Lord quando lo scorso anno si è ritirato dal servizio reale dopo 19 anni.

Young aveva comunque supervisionato il cambio di reggenza dopo la morte della Regina nel settembre 2022.

Harry lancia accuse a Young nella sua biografia

Sebbene Carlo sia probabilmente grato per i servizi resi da Young, quest'ultimo si è reso meno popolare tra Harry e Meghan.

Da tempo si ipotizza che sia una delle persone che la coppia incolpa di aver reso ancora più difficile la loro uscita di scena come membri di alto rango e lavoratori della famiglia reale britannica.

Voci che Harry ha confermato all'inizio di quest'anno nella sua biografia «Spare». Nel suo libro, accusa Sir Young di avergli impedito di vedere sua nonna, cioè la Regina, per convincerla in una conversazione personale delle sue condizioni di uscita.

Inoltre, il principe 38enne incolpa Young per essere stato privato della protezione di Scotland Yard dopo aver lasciato il Royal Service.