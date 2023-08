Harry e Meghan stanno litigando per i loro figli?

Harry e Meghan col primogenito Archie. KEYSTONE/EPA REUTERS POOL

Harry e Meghan sono in crisi di coppia? I due non si vedono quasi mai insieme in pubblico. Si sussurra poi che non riescano ad accordarsi su come crescere il principe Archie e la principessa Lilibet.

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry e la duchessa Meghan vivono con i loro figli, il principe Archie e la principessa Lilibet, a Montecito, in California.

Meghan vuole lasciare molto spesso la tenuta con i figli, mentre Harry insiste per rimanere a casa.

È «traumatizzato» a causa della sua infanzia pubblica. Mostra di più

Nubi oscure sulla soleggiata Montecito? Il «Sun» riporta che il principe Harry e la duchessa Meghan sono in disaccordo su come crescere i loro figli.

Secondo un insider, Meghan vorrebbe essere più presente con il principe Archie e la principessa Lilibet al di fuori della tenuta di Montecito. La Duchessa si sta godendo il suo ritorno in California e non ritiene che la famiglia debba nascondersi.

Ma il principe Harry è «traumatizzato» dalla sua infanzia sotto i riflettori, dice l'insider. Per questo vuole proteggere i suoi figli: «Ha paura per quello che ha vissuto, ha paura per Archie e Lilibet». Così, mentre Meghan vuole crescerli «apertamente» in California, il principe è «ossessionato dalle misure di sicurezza e dalla sua privacy».

Solo quattro apparizioni in pubblico quest'anno

Da quando il principe Harry ha pubblicato il suo libro-verità «Spare» otto mesi fa, i due sono stati visti in pubblico solo quattro volte.

Stando ai ben informati Harry avrebbe l'intenzione di andare in Africa per un lungo periodo di tempo per girare un documentario, senza Meghan.

La moglie non lo ha nemmeno accompagnato nel suo viaggio in Giappone. Ha invece assistito a un concerto di Taylor Swift.