Sembra un tatuaggio... invece .... Screenshot Instagram: royalsussexwindsors.__

Mentre Harry è in Asia, Meghan Markle si trova in California con i bambini ed è stata fotografata durante una passeggiata. Il suo look, in particolare un cerotto sul polso, solleva delle domande.

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan è rimasta in California durante il viaggio di Harry a Singapore per partecipare a un torneo di polo.

Il look di Meghan è stato particolarmente appariscente durante una passeggiata.

Ogni capo di abbigliamento era firmato.

Nelle calde temperature di agosto, ha indossato un cappotto autunnale e ha avvolto una sciarpa di cashmere intorno al collo.

Sul polso ha sfoggiato un cerotto antistress. Mostra di più

Mentre il principe Harry si è recato a Singapore per un torneo di polo di beneficenza per Sentebale, l'organizzazione da lui stesso fondata, Meghan è rimasta in California con i bambini. La madre di Archie (4 anni) e Lilibet (2 anni) è stata avvistata mentre passeggiava tranquillamente nella soleggiata Montecito.

Il suo abbigliamento, d'altra parte, ha sollevato un paio di domande.

Innanzitutto, era vestita con abiti troppo caldi per una giornata di sole d'agosto. Sopra i pantaloni lunghi ha indossato un cappotto color cammello di Max Mara, dal prezzo di 1.400 franchi, che aveva già indossato due anni fa, e lo ha abbinato a una sciarpa di Hermès in versione cachemire che ha avvolto due volte intorno al collo. Ha aggiunto una Tote Bag bianca e scarpe aperte, slingback beige di Chanel.

Tutti e tre i pezzi costavano oltre 1.000 franchi ciascuno. Page Six ha pubblicato le foto.

Meghan soffre di stress

Ma un «accessorio» ha attirato particolarmente l'attenzione: qualcosa di rotondo è apparso sul lato interno del polso quando Meghan ha sollevato il braccio e lo ha passato tra i capelli. Quello che a prima vista sembrava un tatuaggio è in realtà un cerotto antistress.

Secondo il produttore, dovrebbe «attivare il sistema nervoso parasimpatico attingendo al meridiano pericardico del corpo con specifiche frequenze elettromagnetiche di neurotrasmettitori inibitori per interrompere l'asse HPA e ridurre il tono simpatico». Aha.

Che funzioni o meno, sembra che Meghan Markle stia ancora lavorando alla sua salute mentale. Nella sensazionale intervista rilasciata a Oprah Winfrey ormai diverso tempo fa, ha ammesso di aver avuto seri problemi di salute mentale durante il periodo trascorso alla Casa Reale britannica.

Il significato dei gioielli di Meghan

Non è chiaro se si senta stressata dalla sua vita quotidiana di mamma, dall'attenzione generale intorno alla sua persona o da altre circostanze.

I gioielli di Meghan hanno spesso un significato e la moglie di Harry sembra credere nel potere delle pietre e degli oroscopi. Indossa collane con i segni zodiacali dei suoi cari e si affida anche alle pietre.

Tra le altre cose, ha indossato una collana con un ciondolo di quarzo rosa. La gemma è associata al lasciarsi andare e alla pace ed è considerata un consolatore in grado di guarire le ferite emotive.