Il principe Harry e la duchessa Meghan negli ultimi mesi hanno mantenuto un profilo basso, senza fare commenti contro la famiglia reale britannica. KEYSTONE

Il principe Harry e la duchessa Meghan potrebbero riavvicinarsi alla famiglia reale: probabilmente i duchi di Sussex hanno intenzione di affittare un appartamento a Kensington Palace. Un esperto ritiene che questo sia «un buon segno».

Qualche tempo fa, il principe Harry e la duchessa Meghan hanno dovuto lasciare la loro abitazione nello storico Frogmore Cottage. Dal 2020 si sono stabiliti in California. Adesso sembrerebbe però che stiano cercando una nuova casa in Gran Bretagna.

Come scrive «Gala», i due avrebbero preso in considerazione un appartamento a Kensington Palace. Questo servirebbe come una nuova sistemazione per eventuali visite in patria di Harry.

Tra le ragioni di questa scelta, secondo la rivista, ci sarebbe il miglioramento del rapporto difficile tra la famiglia reale e la coppia emarginata. Si spera che la mossa venga ben accolta, soprattutto dal fratello del principe, William. Affittando e arredando l'appartamento, i duchi di Sussex vorrebbero dimostrargli che sono seriamente intenzionati a tornare.

Un buon segno per una riconciliazione

L'esperto reale Duncan Larcombe ritiene che ci possa essere del vero nella storia: «Avendo perso Frogmore hanno bisogno di una base nel Regno Unito ed è probabile che questa sarà una casa occasionale e un luogo in cui soggiornare quando saranno qui più che qualcosa di permanente», ha detto alla rivista britannica «Bella».

Tuttavia, lo vede come «un chiaro segno che stanno cercando di riconciliarsi con il resto della famiglia».

Dalla pubblicazione del libro di memorie di Harry «Spare - Il minore», più di sei mesi fa, la coppia è stata riluttante a criticare la famiglia reale, ha continuato Larcombe.

È «un buon segno, perché hanno ancora molta strada da fare per rientrare nel cuore della famiglia». Troppi ponti sono stati tagliati.

Visita in patria senza incontrare la famiglia

Resta da vedere se le voci siano vere. In ogni caso, Harry tornerà a visitare la sua patria il 7 settembre, nell'ambito dei Well Child Awards, un'organizzazione che aiuta i bambini gravemente malati. La cerimonia si svolge un giorno prima del primo anniversario della morte della regina Elisabetta II.

Tuttavia, secondo i diversi resoconti, il principe non ha intenzione di incontrare i suoi parenti durante la visita. Il 9 settembre si recherà a Düsseldorf per partecipare agli Invictus Games.