Meghan «non ha bisogno di Harry» per la sua nuova carriera

La duchessa del Sussex vuole rimettere piede a Hollywood... senza Harry. KEYSTONE

Meghan Markle sta pianificando il suo ritorno nel mondo dello spettacolo: e il marito Harry non fa parte di questi piani. Dopo il fallimento dell'accordo con Spotify e altre battute d'arresto, adesso i duchi di Sussex dovrebbero seguire la propria strada professionale... ognuno per conto suo.

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle è determinata a rilanciare la sua carriera.

La duchessa vuole lavorare separatamente dal marito in futuro e crede che questo aiuterà la coppia ad andare avanti.

Dalla primavera del 2023 è di nuovo sotto contratto con un'agenzia di tutto rispetto. Mostra di più

Dall'aprile di quest'anno Meghan Markle si affida a un'agenzia. Si tratta della William Morris Endeavour (WME), che ha già rappresentato star come Dwayne Johnson, Adele e la tennista Serena Williams.

Come scrive il «Mirror», la duchessa di Sussex è «determinata a tornare in alto», nel mondo dello spettacolo e come pedina vincente di Hollywood.

Alcune fonti hanno informato la rivista che l'attrice di Suits «non ha bisogno» del marito Harry per rilanciare la sua carriera. E vuole anche arrivare allo stesso livello di Gwyneth Paltrow, Oprah o Angelina Jolie.

Ognuno per la propria strada

«Si sta preparando per diventare più attiva su Instagram, spingere il suo blog di lifestyle "The Tig", partecipare a talk show e in generale fare grandi acrobazie pubblicitarie», ha detto l'insider.

Quindi sembra che il principe non faccia più parte dei suoi piani, soprattutto perché l'accordo con Spotify è fallito ed Harry ha portato avanti dei piani personali con Netflix. La coppia lavorerà separatamente nello stesso settore.

«Meghan ha una visione chiara di dove vuole essere tra dieci anni. Ha un piano per tornare nel macchinario di Hollywood e non ha bisogno di Harry per questo. Sente che trarrebbero beneficio anche come coppia dal non lavorare insieme».