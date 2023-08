Harry e Meghan non hanno ricevuto alcun invito alla cerimonia in ricordo della Regina Elisabetta II. Questo nonostante i Sussex si trovino in Europa in quel periodo. archivio Keystone

L'8 settembre, al Castello di Balmoral, si terrà una commemorazione del primo anniversario della morte della regina Elisabetta II. Anche il principe Andrea è stato invitato. Harry e Meghan invece no, nonostante in quel periodo saranno già in Europa per gli Invictus Games.

Hai fretta? blue News riassume per te L'8 settembre si terranno le commemorazioni per il primo anniversario della morte della regina Elisabetta. La monarca è deceduta al Castello di Balmoral all'età di 96 anni.

Tra gli invitati c'è anche il principe Andrea, mentre Harry e Meghan non hanno ricevuto alcun invito, come rivela un insider al tabloid britannico «The Sun».

E questo nonostante i Sussex a settembre siano in Europa per gli Invictus Games. Mostra di più

Pillola amara per i reali britannici che si trovano in California: Harry e Meghan non sono infatti stati invitati alla commemorazione del primo anniversario della morte della regina Elisabetta II. Lo ha riferito un insider di Palazzo al «Sun».

Anche il principe Andrea, 63 anni, e la sua ex moglie Sarah Ferguson saranno tra i reali in lutto l'8 settembre per la defunta sovrana di Inghilterra.

Gli addetti ai lavori di Palazzo hanno detto al giornale che, nonostante Harry e Meghan abbiano in programma una visita in Germania il mese prossimo, non ci sono stati contatti stretti tra i reali di alto rango e i Sussex che vivono negli Stati Uniti.

«Harry e Meghan non sono stati avvicinati»

Re Carlo e la regina consorte Camilla dovrebbero celebrare il primo anniversario - che cade appunto l'8 settembre - al castello di Balmoral con i parenti più stretti.

La coppia sarà assente anche se aprirà gli Invictus Games - di cui il principe Harry è stato l'ideatore - a Düsseldorf appena 24 ore dopo. Quindi Harry e Meghan sarebbero già in Europa.

Tuttavia, un insider di Palazzo ha rivelato che la coppia, che vive con i due figli a Montecito, in California, non è stata invitata né alla cerimonia commemorativa pubblica né a quella privata.

La fonte rivela anche che «non è proprio stata contattata». Re Carlo (74) e Camilla (76) inizieranno il 21 agosto la loro vacanza di tre settimane a Balmoral, dove la Elisabetta II è morta l'8 settembre 2022 all'età di 96 anni.