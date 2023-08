Meghan e Harry si mostrano ancora una volta insieme in un video. Anche se a prima vista la coppia reale sembra rilassata, un'esperta di linguaggio del corpo ritiene di aver rilevato una certa tensione.

Hai fretta? blue News riassume per te In un video, la duchessa Meghan e il principe Harry si mostrano di nuovo insieme per la prima volta dopo diverso tempo.

La coppia sembra rilassata, amichevole e unita, ma alcuni sollevano dei dubbi al riguardo.

Un'esperta di linguaggio del corpo sostiene di essere in grado di individuare i dettagli rivelatori della tensione. Mostra di più

Ecco come la duchessa Meghan e il principe Harry amano mostrarsi: a casa, nel giardino della loro villa a Montecito, in California, seduti l'una accanto all'altro su una panchina.

L'umore della coppia reale sembra essere allegro e rilassato.

In un nuovo video sul sito web della loro azienda Archewell, i Sussex chiamano giovani talenti dell'industria tecnologica per parlare dei loro progetti.

Harry: «I nostri figli saranno grati»

Mentre molti fan dei reali sono rimasti a bocca aperta e felici di rivedere la coppia insieme dopo diverso tempo, l'esperta britannica di linguaggio del corpo Judi James ritiene però di aver individuato nel video dettagli che potrebbero indicare delle tensioni tra i due.

Recentemente i media britannici hanno parlato di una crisi tra Harry e Meghan, a causa di problemi coniugali e di accordi commerciali scoppiati. Inoltre, si sosteneva che diversi amici di Hollywood abbiano voltato le spalle alla coppia reale.

Nel nuovo video, una donna parla di come vuole combattere il cyber-bullismo, mentre altre sostengono la ricerca sull'intelligenza artificiale. «Grazie mille per tutto quello che fate, soprattutto i nostri figli vi sono molto grati», dice Harry. «Non lo sanno ancora, ma lo saranno», aggiunge Meghan ridendo.

Mancano sguardi e tocchi

Judi James afferma, in un'intervista al sito di notizie online «Express», che nel video mancano le tipiche carezze e gli sguardi di ammirazione di Meghan per il marito.

L'esperta di linguaggio del corpo sostiene inoltre di aver visto che la duchessa continuava a evitare gli occhi del principe. «A un certo punto, il suo sguardo sembra viaggiare verso l'alto, ma si abbassa di nuovo prima di raggiungere gli occhi di Harry».

Il sorriso di Meghan nel video sembra forzato. E anche l'aspetto di Harry non è proprio rilassato, come si può notare, tra l'altro, dalla sua mano dietro lo schienale.

Azione legale contro i tabloid britannici

Le telefonate filmate ai giovani talenti della tecnologia sono principalmente un motivo di lavoro per Meghan e Harry. Ma è molto probabile che la coppia reale sperasse anche di mettere a tacere le voci di una rottura.

Allo stesso tempo, la coppia reale avrebbe dovuto sapere che la stampa britannica specializzata in gossip, una volta scatenata, non si arrende tanto facilmente.

Questo «gioco» ha già causato la morte della madre di Harry: un'ipotesi che lo stesso principe ha espresso poco prima del matrimonio con Meghan. Non poteva e non voleva restare a guardare sua moglie cadere vittima delle stesse forze. All'epoca, per questo, intraprese un'azione legale contro diversi tabloid britannici.