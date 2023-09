Nell'anniversario della morte, Harry ha potuto salutare Elisabetta II a Windsor?

@BBCNews Harry leaving Windsor Castle this morning pic.twitter.com/kIckQLBLnA — ╪ Amy GB TT Giles╪ (@amygiles0188) September 8, 2023

Il principe Harry è stato avvistato mentre lasciava il Castello di Windsor nel primo anniversario della morte della regina Elisabetta. Insieme ad altri reali, ha partecipato alla cerimonia in memoria della sovrana defunta?

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry è volato a Londra giovedì per i WellChild Awards.

È la prima volta che Harry torna in Inghilterra dall'incoronazione del padre.

Venerdì ha sorpreso i fan reali quando è stato avvistato mentre lasciava il Castello di Windsor. Mostra di più

Riuscirà Harry a riavvicinarsi alla famiglia reale? Il secondogenito di Lady D sta visitando la sua vecchia patria per la prima volta dall'incoronazione del padre, Carlo, avvenuta il 6 maggio 2023. Ha partecipato a una manifestazione di WellChild, un ente di beneficenza che fornisce assistenza a bambini e giovani gravemente malati nel Regno Unito.

Tutta la Gran Bretagna si sta chiedendo: Harry sarà stato con la sua famiglia alla cerimonia per l'anniversario della morte della Regina Elisabetta II?

Il 38enne reale in esilio è stato avvistato mentre lasciava la cappella del Castello di Windsor venerdì mattina.

Visita separata alla tomba della Regina Elisabetta II

Il Palazzo Reale ha confermato oggi che alcuni membri della Famiglia Reale hanno reso omaggio separatamente alla tomba della regina Elisabetta II in un ambiente intimo, dove l'ex reggente del Commonwealth è stata sepolta l'anno scorso insieme alla madre, al padre, alla sorella e al principe Filippo.

All'inizio della giornata, re Carlo e la regina Camilla hanno partecipato a una cerimonia in Scozia. Harry invece non ha ricevuto un invito a trascorrere l'anniversario a palazzo reale.

Un insider di palazzo ha affermato che il padre Carlo non aveva «tempo in agenda» per vedere il figlio.

Ma quindi Harry non è il benvenuto tra i parenti stretti?

Carlo e Camilla in Scozia sono stati raggiunti dalla nipote e dal nipote della defunta regina, Lady Sarah Chatto e il conte di Snowdon.

William e Kate, invece, partecipano oggi a una funzione privata nella Cattedrale di St. David in Galles per commemorare la vita della regina Elisabetta II. In seguito incontreranno i membri della comunità locale nei chiostri.

Giovedì sera, Harry ha reso un emozionante omaggio a sua nonna, dicendo che «ci guarda dall'alto» e che «è felice che siamo insieme».

Non si sa ancora quali reali fossero presenti nella piccola cornice della commemorazione al Castello di Windsor.