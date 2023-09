La principessa Diana non era soddisfatta della famiglia reale. Imago images/Sven Simon

In alcune registrazioni emerse subito dopo il 26esimo anniversario dalla sua morte, il 31 agosto, la principessa Diana afferma che Carlo è rimasto «deluso» dal fatto che Harry non fosse una bambina. Grazie agli audio destinati al suo biografo dell'epoca, molte cose stanno venendo a galla.

Nelle registrazioni, che verranno diffuse in un documentario nel 2024, la principessa afferma che Carlo le ha detto di aver provato «delusione» nei confronti di Harry perché avrebbe preferito avere una bambina.

Diana parla anche del suo odio verso la matrigna. Mostra di più

Negli anni '90, la principessa Diana ha registrato diverse clip audio in cui parla, tra l'altro, della sua vita con Carlo. Ha inviato queste registrazioni al suo biografo Andrew Morton, che in seguito ha pubblicato il bestseller «Diana: Her True Story» .

Secondo il Daily Mail, queste registrazioni sono venute alla luce negli Stati Uniti. «People» ne ha dato notizia il giorno dopo il 26° anniversario della morte di Lady D, ricorso ieri, giovedì 31 agosto.

Secondo le memorie di Diana, durante il battesimo del principe Harry, nel 1984, Carlo avrebbe detto: «Siamo così delusi, volevamo una femmina». A quel punto Raine Spencer, la matrigna di Diana, gli avrebbe risposto: «Dovresti essere felice di aver avuto un figlio».

Nuovo documentario in arrivo nel 2024

Gli estratti delle registrazioni verranno utilizzati in un nuovo documentario. La prima parte, «Diana: In Her Own Words», è già stata pubblicata nel 2017. Per la seconda sono stati recuperati nuovi filmati. Dovrebbe uscire nel 2024.

Un produttore che ha lavorato a entrambi i documentari ha dichiarato alla ABC: «Quando è uscito il primo film, la gente non riusciva a credere a come Diana parlasse in quelle registrazioni». La principessa aveva registrato sette ore di audio quando era sposata con Carlo.

La matrigna era per lei come una «pioggia acida»

Nelle altre registrazioni Diana parlerebbe anche dell'odio per la matrigna. Suo padre John l'aveva sposata nel 1976 dopo che la madre Frances lo aveva lasciato.

Diana, nei nastri, affermerebbe: «Le ho detto: ‹Ti odio così tanto. Se solo sapessi quanto ti odiamo per quello che hai fatto. Hai distrutto la nostra casa, hai speso i soldi di papà›». Raine avrebbe risposto solo: «Non sai quanto dolore tua madre ha causato a tuo padre».

Diana e i suoi fratelli chiamavano la matrigna «Acid Raine», ossia «pioggia acida». E spesso cantavano «Raine, Raine, vai via!».

Le opinioni di Lady D sul matrimonio con Carlo

Le registrazioni conterrebbero anche l'opinione di Diana sul suo matrimonio con Carlo, che per lei sarebbe stato «ridicolo». Era una maestra d'asilo ed era così giovane che pensava che fosse completamente esagerato.

Il contenuto del libro del 1992 di Andrew Morton parla, tra le altre cose, della depressione, dell'infelicità e dei tentativi di suicidio della principessa. Il contenuto era così dannoso per la famiglia reale che molti negozi hanno smesso di venderlo, vietandolo. Nel 1997, mesi dopo la morte di Diana, il libro è stato ripresentato con un titolo diverso.