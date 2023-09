Il principe Harry emozionato prima del calcio d'inizio della partita tra Inter Miami e LAFC. Screenshot da AppleTV

Lionel Messi ha continuato la sua serie di vittorie consecutive con l'Inter Miami a Los Angeles domenica. Come si addice alla città di Hollywood, tra il pubblico c'erano numerose star, incluso il principe Harry.

Hai fretta? blue News riassume per te Domenica sera, l'Inter Miami ha giocato contro il LAFC al BMO Stadium di Los Angeles.

Nel pubblico era presente anche il principe Harry.

Nonostante l'anticipazione, della moglie, la duchessa Meghan, non c'era traccia.

Il principe Harry ha avuto un fine settimana ricco di eventi. Venerdì ha assistito al concerto di Beyoncé al SoFi Stadium di Los Angeles insieme alla moglie, la duchessa Meghan, e alla suocera, Doria Ragland.

Poi, domenica, è stato avvistato al BMO Stadium mentre guardava la partita di calcio dell'Inter Miami contro LAFC. E mentre le foto del concerto di Beyoncé mostrano un principe piuttosto annoiato, Harry era entusiasta dal match. Il principe ha esultato, riso e sollevato in aria la sua sciarpa da fan.

La squadra per cui tifava, a giudicare dai colori della sciarpa, quella sera ha perso. L'Inter Miami ha battuto il LAFC con il punteggio di 3 a 1. Lionel Messi ha continuato la serie di vittorie consecutive con il club americano: la sua squadra è imbattuta da 10 partite.

The stars are out in LA 🤩@mariolopezviva x @brendanhunting x Owen Wilson x Prince Harry pic.twitter.com/oXtbxm2RIF — Major League Soccer (@MLS) September 4, 2023

Per inciso, la duchessa Meghan non era presente alla partita. E questo, anche se da una lista degli invitati apparsa in anticipo risulta in realtà che anche lei aveva in programma una visita allo stadio. Tuttavia, ciò non è accaduto.

Oltre al principe inglese erano presenti numerose altre celebrità. Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, Will Ferrell e Owen Wilson hanno applaudito dagli spalti. E, naturalmente, il proprietario dell'Inter Miami, David Beckham non poteva essere escluso.

L'ex calciatore è stato a lungo considerato un intimo amico di Harry e ha anche partecipato al suo matrimonio con la moglie Victoria Beckham. Nel frattempo, le celebri coppie avrebbero litigato.

E forse questo è anche uno dei motivi per cui il principe ha sventolato i colori nero e oro del LAFC e non la bandiera rosa dell'Inter Miami.