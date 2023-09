Robin Janvrin

Il tributo sarà realizzato in occasione del centesimo compleanno della defunta Regina Elisabetta II.

Un monumento in onore della Regina Elisabetta II sarà inaugurato nel 2026.

I rappresentanti dell'Ufficio di Gabinetto dell'Inghilterra hanno annunciato di aver costituito un organismo indipendente per valutare e raccomandare proposte per un «giusto tributo» alla monarca più longeva del Paese, morta l'8 settembre 2022 all'età di 96 anni.

Il monumento sarà inaugurato nel 2026, in occasione del suo centesimo compleanno.

Lord Robin Janvrin, ex segretario privato della Regina, è stato nominato presidente del comitato per il memoriale.

«Sarà una sfida unica»

«È un onore che mi sia stato chiesto di presiedere il comitato per il memoriale della Regina Elisabetta», ha dichiarato in un comunicato Janvrin, che ha lavorato a Buckingham Palace dal 1987 al 2007.

«Sarà una sfida unica cercare di catturare per le generazioni future lo straordinario contributo di Sua Maestà alla nostra vita nazionale durante il suo lunghissimo regno».

Il vice primo ministro Oliver Dowden ha aggiunto che «la Regina Elisabetta II è stata la monarca che ha regnato più a lungo e il più grande servitore pubblico. Lord Janvrin inizierà ora l'importante lavoro di progettazione di un tributo adeguato alla sua eredità di servizio alla nostra nazione e al Commonwealth».

Altri esperti si uniranno a Janvrin nel comitato per sviluppare idee per il monumento permanente e per un programma nazionale in onore della defunta monarca. Le loro raccomandazioni saranno presentate al figlio della Regina, Re Carlo III, e al Primo Ministro Rishi Sunak.

Covermedia