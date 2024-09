Il principe Harry vuole portare avanti il progetto benefico avviato negli anni '90 dalla madre, la principessa Diana, con l'Halo Trust per la rimozione delle mine antiuomo. KEYSTONE

Il principe Harry si è recato da solo a New York per un summit all'inizio della settimana, dove ha parlato dell'eredità filantropica di sua madre, la principessa Diana, e di ciò che vorrebbe fare in suo nome.

che Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry si è recato da solo a New York per partecipare a un vertice e parlare di salute mentale.

Il secondogenito di re Carlo III ha sottolineato l'eredità di sua madre, la principessa Diana, e il suo lavoro con l'Halo Trust per la rimozione delle mine antiuomo.

Il figlio minore ritiene che sia sua responsabilità portare avanti l'eredità di Lady D e continuare a fare campagne per la rimozione delle mine nelle aree di conflitto. Mostra di più

Il principe Harry (40 anni) è di nuovo in tournée. Questa volta il figlio minore di re Carlo III (75 anni) si è recato a New York da solo. La duchessa Meghan (43 anni) è rimasta a Montecito in California con i figli Archie e Lilibet.

Diversi incontri al vertice attendevano la prole reale. Il 23 settembre il figlio minore ha parlato al Concordia Annual Summit e all'evento Halo Trust di uno dei suoi cavalli di battaglia: la salute mentale.

Durante la conversazione, il principe ha citato più volte sua madre e l'importanza del suo lavoro di filantropia. La principessa Diana ha collaborato con l'Halo Trust fino alla sua morte nell'estate del 1997.

Già allora l'ONG lavorava per rimuovere mine e altri ordigni esplosivi nelle aree di crisi. Un momento indimenticabile fu l'apparizione di Lady D nel gennaio 1997, quando attraversò un campo minato ancora attivo a Huambo, in Angola, per chiedere la messa al bando di queste armi a livello mondiale.

«Mia madre sarebbe inorridita»

Harry ha lottato con l'emozione quando ha parlato dell'eredità di sua madre al Summit.

Le sue preoccupazioni gli stanno ancora a cuore: «Portare avanti la sua eredità è una responsabilità che prendo incredibilmente sul serio», ha detto come riportato da «bunte.de.

Il duca di Sussex ha ricordato alla platea la sua missione in Angola e ha sottolineato che la madre sarebbe «inorridita» dal fatto che lì ci siano ancora delle mine.

Per il principe è quindi ancora più importante cambiare questa situazione, e vuole fare una campagna in tal senso a nome di Diana.