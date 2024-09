La Principessa Kate assiste in gran segreto a un evento pubblico

La Principessa del Galles a Londra, luglio 2024. IMAGO/Photo News

Dopo essere sopravvissuta alla chemioterapia, la Principessa Kate sta lentamente tornando a farsi vedere in pubblico. Di recente ha assistito in segreto a uno spettacolo di danza classica e ha ringraziato il pubblico.

Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la chemioterapia preventiva, Catherine, Principessa del Galles, sta lentamente tornando alla vita pubblica.

Il 26 settembre 2024 ha assistito in incognito a uno spettacolo dell'English National Ballet.

In un messaggio sui social media, lo ha elogiato definendolo potente e stimolante.

Nonostante il lento ritorno agli impegni pubblici, la sua completa guarigione rimane una priorità. Mostra di più

La Principessa Kate ha avuto un periodo difficile. La 42enne ha terminato la chemioterapia preventiva nell'estate del 2024, una tappa importante nel suo processo di guarigione.

Il 9 settembre 2024 ha condiviso il suo sollievo per la fine del trattamento in un video messaggio emotivo: «Non posso dirvi quanto sono sollevata di aver finalmente finito la chemioterapia».

Tuttavia, ha anche sottolineato che la strada verso la completa guarigione è ancora lunga e che deve continuare a prendere ogni giorno come viene.

La sua priorità rimane quella «di rimanere libera dal cancro».

Kate ringrazia per la performance di danza classica

Il 26 settembre 2024, Catherine si sente pronta per un altro passo verso il pubblico e assiste a uno spettacolo di balletto senza essere riconosciuta, senza il glamour di un'occasione ufficiale.

Pure la visita è rimasta segreta fino a quando la Principessa del Galles non ha parlato sul suo account X, che condivide con il Principe William, giovedì sera.

La Principessa Kate parla sui social media dopo aver assistito a uno spettacolo di balletto. Instagram: @princeandprincessofwales

«Congratulazioni e grazie a @ENBallet e @Sadlers_Wells per una performance meravigliosamente potente, commovente e ispirante di 'Giselle' di Akram Khan. La creatività al suo meglio! C», ha scritto.

La firma personale «C», giova ricordare, indica che il messaggio è stato scritto da lei stessa.

La visita al balletto come un altro passo verso la normalità

Non ci sono foto della sua visita, il che indica che Catherine voleva godersi la serata in silenzio e per se stessa. Dopo mesi di isolamento, l'arte sembra assumere nuovamente un ruolo importante nella sua vita, una passione che ha sempre coltivato.

Ma nonostante questa apparizione, per il momento non tornerà all'intenso calendario reale degli ultimi anni. «Tuttavia, non vedo l'ora di tornare al lavoro e di prendere altri impegni pubblici nei prossimi mesi, quando potrò», ha spiegato nel suo videomessaggio, aggiungendo che la diagnosi ha fatto sì che lei e William «riflettessero e fossero grati per le cose semplici ma importanti della vita».

Anche James Middleton, fratello di Kate, ha dichiarato in un'intervista esclusiva al «Today Show»: «Sta bene. Sta ricevendo il sostegno di cui ha bisogno e può concentrarsi sulle cose importanti. Ma come per ogni cosa, ci vuole tempo per elaborare tutto».

La visita di Kate all'«English National Ballet» sembra essere un altro passo verso la normalità per la madre di tre figli, un passo pieno di gioia e di nuove prospettive.