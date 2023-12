Il torero Juan Ortega annulla il matrimonio un'ora prima della cerimonia

Juan Ortega: impavido nell'arena, ma non pronto ad andare all'altare. imago images/ZUMA Wire

Il torero Juan Ortega ha annullato il suo matrimonio un'ora prima della cerimonia, ossia mentre tutti gli invitati erano già fuori dalla chiesa. La Spagna si interroga sul perché. Il diretto interessato rimane in silenzio.

La sera prima del grande giorno, pare che il torero Juan Ortega abbia ballato e festeggiato con la sua fidanzata. Ma solo un'ora prima del matrimonio in chiesa, gli invitati hanno ricevuto la notizia che le nozze non avrebbero avuto luogo.

«Non lo vedo», avrebbe detto in lacrime la fidanzata del torero, la cardiologa Carmen Otte. Così descrive la scena la «Bild», citando il quotidiano spagnolo «Marca», che da giorni si occupa del caso.

I dubbi sarebbero sorti una settimana prima del matrimonio, scrive sempre la «Bild». Ma i vari giornali spagnoli propongono ipotesi alternative, come un errore della sposa alla festa della vigilia o il consiglio di un prete di non sposarsi. Questa potenziale spiegazione è stata presentata da «El Mundo». Subito prima dell'annullamento del fatidico «sì», il torero avrebbe parlato al telefono con un suo amico sacerdote.

E ovviamente la star dell'arena deve sopportare anche molta malizia, dato che ha già affrontato senza paura innumerevoli tori. Tuttavia non ha osato avvicinarsi all'altare.

La fidanzata è in luna di miele... con gli amici

Ciò che ha spinto il torero a tirarsi indietro all'ultima ora continuerà a preoccupare l'opinione pubblica per un po', soprattutto perché Ortega è rimasto in totale silenzio.

Intanto pare che la fidanzata mollata all'altare abbia il cuore spezzato. Ha deciso di andare ugualmente in luna di miele perché tutto era già stato organizzato e pagato. Ad accompagnarla, al posto del fidanzato, sarebbero stati gli amici.

Ma il padre della sposa non ci sta e ha chiesto alla famiglia dell'ormai ex sposo di rimborsare le spese della celebrazione delle nozze. «Meglio una fine con orrore che un orrore senza fine», potrebbe essersi detto il torero. Tuttavia, la spiacevole storia non finirà per lui così in fretta e facilmente.