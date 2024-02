È scontro di fuoco tra Pietro Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo

Il Volo, da sinistra: Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Pietro Barone.

Scintille in radio tra i due cantanti del gruppo Il Volo, Pietro Barone e Gianluca Ginoble, dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo.

Tensione tra i ragazzi de Il Volo: ospiti di Radio Number One per parlare della loro partecipazione a Sanremo 2024, Piero Barone e Gianluca Ginoble si sono resi protagonisti di un acceso scontro che ha mostrato qualche crepa nel loro rapporto.

Tutto è partito da una considerazione di Gianluca su «Capolavoro», la canzone presentata al Festival: «È stato un tocco diverso, perché magari la gente è abituata a vederci sempre in maniera un po’ quasi troppo, come posso dire, seriosa, no? Noi siamo così, possiamo essere anche altre cose: quindi è bello che la gente abbia apprezzato».

Parole che non sono affatto piaciute a Piero, che è prontamente scattato: «Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Quindici anni, ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me».

Ginoble prova a spiegarsi, ma Barone non si calma

Ginoble ha provato a spiegarsi meglio: «No, hai fatto i Queen e la gente magari non se l’aspettava».

Barone ha proseguito nervoso: «Ma la fai al modo de Il Volo. Ma parla al singolare, parla per te. La gente pensa: i ragazzi de Il Volo, una camera. Ma dormite tutti e tre insieme? Eh, m****a».

«Non ti arrabbiare, hai capito che ti voglio dire», ha detto tra le altre cose Gianluca a Piero. Una sfuriata, da parte di Barone, sorprendente, anche perché il collega non ha detto nulla di particolarmente grave o rilevante. C’è forse aria di crisi nel gruppo?

All’intervista non era presente il terzo cantante Ignazio Boschetto, che quest’anno convolerà a nozze con la fidanzata Michelle Bertolini.

Covermedia