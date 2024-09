Ilaria D'Amico e Gigi Buffon sposi: ecco tutti i dettagli delle nozze

Ilaria D’amico

Dopo undici anni di amore, Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sono finalmente uniti in matrimonio a Lucca: immancabili i nomi illustri del mondo dello sport e dello spettacolo, in un clima di grande emozione e gioia.

Ilaria D'Amico e Gigi Buffon hanno detto il loro atteso «sì» sabato 28 settembre in una splendida cerimonia nella cornice romantica di Villa Oliva, una residenza storica dell'Ottocento situata a Lucca.

La coppia, che ha condiviso 11 anni di amore, ha deciso di coronare il loro sogno d'amore in una giornata speciale, circondata dagli affetti più cari e dagli amici di sempre.

Con loro i quattro figli

La cerimonia ha avuto un significato ancora più profondo per i due, poiché accanto a loro c'erano i quattro figli: Louis Thomas e David Lee, nati dal precedente matrimonio di Buffon con Alena Seredova, Pietro, il figlio che Ilaria ha avuto dall'ex compagno Rocco Attisani, e il piccolo Leopoldo, il frutto dell'amore tra Gigi e Ilaria.

La presenza dei ragazzi ha reso l'evento ancor più emozionante, come sottolineato dagli stessi sposi nei loro discorsi.

Ecco dove hanno fatto festa

Alle 12:30, gli invitati hanno raggiunto il pranzo esclusivo organizzato presso lo stabilimento balneare «La Romanina» a Marina di Massa, un luogo molto speciale per la coppia, dove amano trascorrere le vacanze estive in famiglia.

La location, di proprietà della famiglia Buffon, ha fatto da sfondo ideale per un momento intimo e riservato, con soli 150 invitati, tra i quali molti volti noti.

Le parole di un Buffon molto emozionato

L'ingresso della sposa è stato uno dei momenti più toccanti della giornata: Ilaria, radiosa in un abito in pizzo firmato Luisa Beccaria, con spalle scoperte e un copricapo in stile boho-chic, è arrivata accompagnata dal figlio Pietro, di 14 anni.

Gigi, emozionatissimo, ha fatto il suo ingresso all'altare con i due figli maggiori, in un elegante completo Armani.

Durante la cerimonia, Buffon ha pronunciato una commovente promessa: «Grazie a te, Ilaria, ho conosciuto il vero amore. Non pensavo potesse esistere».

Le parole di Gigi hanno toccato profondamente Ilaria, che, con le mani strette a quelle del marito, ha rivolto un dolce pensiero alla loro famiglia: «Se siamo qui è anche grazie alla nostra meravigliosa famiglia e all'amore dei nostri ragazzi».

Una lunga lista di VIP

Il ricevimento, iniziato con un lungo e caloroso bacio tra i neo sposi, si è trasformato in una festa animata che si è protratta fino a notte fonda, tra musica e balli sfrenati.

Tra gli invitati c'erano volti noti come il giornalista di Sky, Leo di Bello, e Alessandro Alciato, scrittore e amico di Buffon, oltre al testimone Alessandro Nista, compagno di squadra ai tempi del Parma.

La lista dei VIP presenti era lunga e prestigiosa: l'allenatore della Nazionale, Luciano Spalletti, e gli ex calciatori Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, oltre a personaggi di spicco come il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e quello del CONI, Giovanni Malagò.

Tra gli ospiti più celebri, anche Monica Bellucci, che ha accompagnato il compagno, il regista Tim Burton, indossando un elegante tailleur nero con camicia bianca, e ha rivestito il ruolo di testimone della sposa, insieme alle giornaliste Angela Pedrini e Georgia Cavazzano.

