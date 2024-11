Ilary Blasi e Francesco Totti (immagine d'archivio). Covermedia

Scagionato l'ex calciatore della Roma nel presunto caso di Isabel abbandonata.

Novità sulla denuncia di Ilary Blasi all'ex marito Francesco Totti per abbandono di minore.

Come racconta Il Messaggero, quel giorno, il 26 maggio 2023, la polizia è arrivata in casa di Totti dopo la chiamata dei genitori di Ilary Blasi. E gli agenti del commissariato di Ponte Milvio hanno trovato la babysitter. Non la portinaia. Per questo l'indagine per abbandono di minore nei confronti dell'ex calciatore è destinata all'archiviazione. La bambina, che un anno fa aveva 7 anni, aveva detto alla madre di essere sola nell'appartamento di Vigna Clara a Roma Nord dove l'ex calciatore si è trasferito con la compagna Noemi Bocchi. Nella successiva videochiamata con la terzogenita Ilary aveva visto le stanze vuote di una casa molto grande e le aveva creduto.

Per questo ha chiamato i suoi genitori e li ha invitati ad andare a controllare. I nonni materni si sono così precipitati sotto l'abitazione e hanno suonato il citofono. Non hanno ricevuto risposta e hanno chiamato il 112. A quel punto sono arrivati gli agenti e hanno suonato alla porta. Trovando in casa la baby sitter. Mentre Isabel a quel punto stava già dormendo.

Totti è rientrato a casa poco prima della mezzanotte dopo una telefonata della ragazza che accudiva la figlia. Successivamente la conduttrice ha presentato la denuncia per abbandono di minore. Ma ora Totti starebbe pensando di contro denunciarla per calunnia, che punisce chi denuncia falsamente una persona sapendola innocente.

