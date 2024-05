Ilary Blasi

L’ex moglie di Francesco Totti manca ormai da un anno dal piccolo schermo.

Covermedia

Ilary Blasi è pronta a tornare in tv dopo che l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata affidata alla sua ex opinionista Vladimir Luxuria.

La prossima estate la conduttrice romana condurrà Battiti Live, evento musicale che lascerà Italia Uno (dove per tanti anni è stato condotto da Elisabetta Gregoraci con Alan Palmieri) per spostarsi su Canale 5.

Ilary Blasi, come riporta TvBlog, sarà affiancata da Alvin, con il quale in passato ha lavorato a L’Isola dei Famosi ma anche a Eurogames e Top of the Pops. Ci sarà inoltre Rebecca Staffelli, la figlia dell'inviato di Striscia la notizia vista di recente al Grande Fratello Vip, per i collegamenti dal backstage.

Negli ultimi mesi Ilary si è concentrata sulla vita privata (i tre figli e il nuovo amore Bastian Muller) e sulla «vendetta »nei confronti dell’ex marito, prima con il documentario Unica su Netflix e poi con l’autobiografia «Che stupida».

Covermedia