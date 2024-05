Francesco Totti

A lanciare l’indiscrezione il settimanale Chi: la coppia sta valutando il trasloco all’estero.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono più uniti e innamorati che mai, tanto da avere l'intenzione di lasciare l’Italia insieme.

Secondo quanto si legge su Chi, l’ex calciatore e la compagna starebbero pensando di trasferirsi in Australia, dove Totti potrebbe avere nuove opportunità nel mondo del calcio come procuratore. Per questo motivo nei giorni scorsi i due sono volati a Sydney.

Noemi non avrebbe alcun problema a seguire il Pupone insieme a Sofia e Tommaso, i figli che ha avuto dall’ex marito, l’imprenditore Mario Caucci.

Oltre al trasferimento, Noemi e Totti starebbero valutando il matrimonio e un bebè: per lei sarebbe il terzo, per lui il quarto.

Intanto restano tesi i rapporti tra Francesco e Ilary Blasi, che presto si ritroveranno in tribunale per discutere della separazione.

