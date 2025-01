Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, ha postato sui social media una foto dal pronto soccorso, con il braccio ingessato.

Grosso spavento per Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus ha postato sui social una foto dal pronto soccorso col braccio immobilizzato e un evidente cerotto senza spiegare cosa le è accaduto.

Poi ha rivelato tutto al settimanale «Gente», che l'ha raggiunta telefonicamente. «Mi sento miracolata», ha dichiarato.

Ecco cosa è successo

Giovanna ha avuto un incidente in casa: durante la notte è caduta in bagno e si è procurata una sub-lussazione della spalla e una ferita sotto il labbro. Per un calo di pressione è finita a terra picchiando la spalla.

Ecco perché nell'immagine postata dal pronto soccorso, in cui ringrazia i medici e gli infermieri del Policlinico di Milano, appare con un tutore che le sorregge il braccio. Ha anche un cerotto sotto il labbro perché la ferita al volto è stata suturata con tre punti.

«Poteva andare molto peggio!», ha detto la Civitillo che ora da casa ringrazia tutti i follower che le hanno inviato i loro messaggi di pronta guarigione.

