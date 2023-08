Innamorarsi realmente sul set cinematografico? È un rischio professionale

Ecco perché così tante coppie cinematografiche hanno relazioni nella vita reale Kirsten Dunst e Tobey Maguire si sono frequentati per un breve periodo. Si sono conosciuti sul set di «Spider-Man» (2002). Immagine: Getty Images Nel frattempo, però, Dunst ha trovato l'uomo della sua vita: è insieme all'attore Jesse Plemons («Breaking Bad») dal 2015, anno del loro progetto congiunto «Fargo». La coppia ora ha due figli e si sono sposati a luglio 2022. Immagine: FilmMagic Anche questo Uomo Rango si è innamorato della sua Mary Jane: Andrew Garfield e Emma Stone sono stati una coppia per quattro anni, più o meno esattamente nel periodo in cui sono stati girati i due film di «The Amazing Spider-Man». Immagine: Getty Images E anche l'attuale e amichevole ragno della porta accanto ha una relazione con la sua co-protagonista. Zendaya e Tom Holland sono stati avvertiti di non farlo. Immagine: Getty Images Ryan Gosling e Rachel McAdams si sono incontrati durante le riprese del film strappalacrime «The Notebook» e da allora si sono frequentati nella vita reale. Gosling è ora sposato con l'attrice Eva Mendes e McAdams esce con lo sceneggiatore Jamie Linden. Immagine: Getty Images Non è sicuramente uno scoop recente, dato che Richard Burton ed Elizabeth Taylor si sono innamorati sul set di «Cleopatra» nel 1961. Dopotutto, il loro primo matrimonio durò dieci anni, dal 1964 al 1974. I due rimasero in una relazione tira e molla fino alla morte di Burton. Immagine: Gamma Rapho via Getty Images Anche lo scintillante vampiro e la sua Bella di «Twilight» non sono riusciti a togliersi le mani di dosso nella vita reale: Robert Pattinson e Kristen Stewart sono stati una coppia dal 2009 al 2013. Nel 2021, Stewart si è fidanzato con la sceneggiatrice Dylan Meyer e Robert Pattinson ha una relazione con l'attrice e cantante britannica Suki Waterhouse. Immagine: Getty Images Sì, questa è probabilmente una delle coppie più famose di sempre. Angelina Jolie e Brad Pitt si sono conosciuti sul set di «Mr. & Mrs. Smith». È risaputo che questa relazione non è finita bene. Immagine: Getty Images Al contrario, la relazione tra Kenneth Branagh e Helena Bonham Carter è stata esplosiva. Si sono conosciuti sul set di «Mary Shelley's Frankenstein» (1995) e si sono innamorati. Il problema: all'epoca Branagh era ancora sposato con l'attrice Emma Thompson, una delizia per i tabloid. Immagine: Ron Galella Collection via Getty Images Jennifer Garner e Ben Affleck sono stati sposati per undici anni (dal 2004 al 2015). Si sono innamorati sul set di «Daredevil» (2003). L'ironia? Garner ha adottato il cognome Affleck, così come un'altra Jennifer di recente. Immagine: Getty Images Johnny Depp è stato il rubacuori per eccellenza. Dopo «Edward mani di forbice» ha avuto una relazione con la co-protagonista Winona Ryder. Immagine: Wirelimage E durante le riprese di «The Rum Diaries» è nata la relazione con Amber Heard, che si è conclusa in un brutale processo pubblico. Immagine: Getty Images Daniel Craig ha vissuto un lieto fine con Rachel Weisz: ha incontrato sua moglie e la madre di sua figlia nel 2011 durante il film «Dream House». Immagine: Getty Images D'altra parte, la cantante Miley Cyrus e l'attore Liam Hemsworth hanno sperimentato un pasticcio. Dopo «The Last Song» (2009), i due avevano una relazione da tira e molla, che è sempre stata un argomento nei media. Nel frattempo, le strade dei due si sono finalmente divise. Immagine: Getty Images Gli attori de «Il Trono di Spade» Kit Harington e Rose Leslie hanno vissuto un lieto fine. Nella serie di successo la loro relazione ha avuto una fine sanguinosa, ma nella vita reale i due sono decisamente più rosei. Da Tobey e Kirsten a Brad e Angelina: chi finge dei veri sentimenti sul set cinematografico per mesi, finisce per credere che siano reali. O non lo sono? La scienza fornisce le risposte.

Come attore fingi, e se lo fai abbastanza a lungo, i falsi sentimenti diventano realtà. Non mi credi? Allora chiedi alle centinaia di coppie di Hollywood che hanno avuto una relazione dopo un progetto insieme.

Il mio esempio preferito è il supereroe Spider-Man. L'Uomo Ragno ha un amore in tutti i suoi film: Mary Jane Watson. Quando i cattivi scoprono che è Peter Parker a nascondersi sotto la maschera, si concentrano sulla sua amata e il ragazzo muscoloso deve salvarle la vita ancora una volta. Questo può ovviamente essere considerato un gesto romantico, e una fantasia per alcuni e alcune.

All'inizio degli anni 2000, Tobey Maguire era l'Uomo Ragno di una generazione, la sua Mary Jane era Kirsten Dunst. I due sono diventati una coppia nella vita reale dopo aver girato il primo «Spider-Man» nel 2002. Ma si sono separati rapidamente, «senza un motivo particolare», come hanno dichiarato all'epoca. La relazione si è semplicemente insabbiata.

Il successivo – e non così popolare Spider-Man – è stato Andrew Garfield. La sua Mary Jane è stata interpretata da Emma Stone. E sì, i due sono stati anche una coppia dall'inizio delle riprese nel 2011 fino alla fine del clamore nel 2015, dopo le due parti di «The Amazing Spider-Man».

Il che finalmente mi porta all'attore attuale, e forse il più adatto per Spider-Man: Tom Holland. Il giovane e vivace britannico ha già avuto tre dei suoi film «Spider-Man» nell'universo Marvel. Dopo Kirsten Dunst ed Emma Stone, Zendaya è ora il love interest.

E chi l'avrebbe mai detto: questa coppia cinematografica è diventata anche una coppia nella vita reale. Sono ancora insieme. Potresti trovarlo divertente ora, almeno è così che mi sono sentito io. Un cinico potrebbe anche suggerire che si tratti di uno stratagemma pubblicitario dei creatori di «Spider-Man»: rendere una realtà la magia di Peter e Mary Jane?

È molto più probabile che i sentimenti delle coppie di «Spider-Man» siano serpeggiati nei loro stessi cervelli.

Le vere emozioni seguono a un comportamento finto

Gli scienziati della Yale University sono stati i primi a esaminare cosa succede al cervello quando una persona lavora come attore a teatro. Quello che hanno scoperto non è sorprendente: quando ti prepari per un ruolo, metti molta energia nel metterti mentalmente nel personaggio, diventando quel personaggio.

Quindi cosa succede quando gli attori devono fingere di essere innamorati?

Come lo descrivono i ricercatori in neuroscienze cognitive: «Mettono i loro corpi e le loro menti in posizioni e interazioni che sono fittizie, ma i loro corpi e le loro azioni imitano la realtà. Quindi c'è la possibilità che gli attori prendano questo comportamento fittizio come reale e le emozioni seguiranno».

Allo stesso tempo, i giovani interpreti vengono formati per essere aperti ed emotivamente intelligenti per potersi inserire più facilmente in una varietà di personaggi. Interagire con altre persone che sono state anche formate in questo modo apre logicamente innumerevoli opportunità di connessione emotiva.

E non è che l'industria cinematografica sia completamente ignara di questo fenomeno. Viene definita nel settore «lieve ossessione». È estremamente comune e considerata un rischio professionale.

«Mi hanno ignorato tutti»

La produttrice dei film «Spider-Man», Amy Pascal, ne ha persino avvertito Zendaya e Tom Holland. Avrebbero dovuto mantenere la loro relazione su una base professionale: «Ho parlato con loro separatamente quando li abbiamo scelti per la prima volta», dice Pascal. «Non farlo, semplicemente no, gli ho detto. Ho dato lo stesso consiglio ad Andrew Garfield ed Emma Stone. Rende tutto più complicato. E indovina cosa? Mi hanno ignorato tutti».

Contrattualmente, nulla impedisce agli attori di entrare in intimità con i loro co-protagonisti. Sempre che non interferisca con le riprese. Pascal arriva persino ad affermare che «questo è il motivo per cui ci sono così tanti divorzi a Hollywood».

Gli attori sono ossessionati dai personaggi che interpretano. Credono sinceramente di essersi innamorati, anche se solo temporaneamente. Spesso però se ne accorgono solo dopo aver detto di sì. Improvvisamente la fantasia, questa illusione, svanisce nel nulla.

Ma non è affatto sempre così. Alle volte una relazione del genere finisce felicemente. Un esempio di questo è Kirsten Dunst. Non ha funzionato con Tobey Maguire, ma ha incontrato Jesse Plemons («Il potere del cane») durante le riprese di «Fargo» (2015). Sono sposati da luglio 2022 e hanno due figli insieme.

Puoi trovare altri esempi di coppie cinematografiche che sono diventate vere coppie – anche se solo brevemente – nella galleria delle immagini sopra.