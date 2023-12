Matteo Garrone

È tra i 15 migliori film internazionali in corsa per l’Oscar: appuntamento al 10 marzo.

«Io Capitano» di Matteo Garrone è entrato ufficialmente nella rosa dei 15 migliori film internazionali che gareggiano per l’Oscar.

L'annuncio è stato pubblicato sul sito dell’Academy che dovrà decidere a chi assegnare il prestigioso premio in vista della serata più importante dell’anno per la cinematografia, prevista il 10 marzo 2024 a Los Angeles. Tra gli altri titoli che si contendono la statuetta ci sono:

«The Monk and the Gun del Bhutan», «Bastarden», «Foglie al vento», «La Passion de Dodin Bouffant», «The Teacher's Lounge», «Godland – Nella terra di Dio», «Perfect Days», «Totem – Il mio Sole», «The Mother of All Lies», «Four Daughters», «20 Days in Mariupol», «The Zone of Interest (La Zona di Interesse)» e infine «La Società della Neve».

Covermedia