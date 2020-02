Irene Grandi: «Vasco dice che sono stata una bomba»

Source: Covermedia

A Sanremo 70 la cantante toscana ha proposto «Finalmente io», firmata per lei da Vasco Rossi.

A Sanremo Irene Grandi si è esibita con «Finalmente io».

Il pezzo scelto dalla cantante toscana per conquistare il pubblico dell’evento musicale più atteso dell’anno porta - per la terza volta - la firma di Vasco Rossi.

L'esibizione di Irene ha dato il via al Festival riscuotendo un clamoroso successo e la canzone si è già piazzata al settimo posto nella graduatoria provvisoria.

«Sono fiera di questa scelta, dimostrazione di fiducia e d’amore», ha dichiarato Irene Grandi secondo La Presse.

«Abbiamo sentito Vasco" che ha mandato dei messaggi vocali dicendo che son stata una “bomba”».

L’amicizia fra la 50enne e il Blasco è di lunga data, prima del brano sanremese il musicista di Zocca aveva già scritto per la Grandi altri due pezzi: «La Tua Ragazza Sempre», nel 1999 e «Prima di partire per un lungo viaggio», nel 2003.

«Il rapporto con Vasco si è rinnovato tante volte e poi c’è stato questo rincontro dopo un tempo lungo», spiega Irene Grandi a 361magazine.

«C’è un filo che non ci ha mai separato, c’è sempre stata una bella amicizia e una occasione particolare, in questi anni ho avuto infatti altri progetti come il disco con Stefano Bollani e poi ho seguito un progetto legato al teatro, un Visual album in cui ho coinvolto Vasco che mi ha regalato un cammeo visivo, portato avanti con passione. Da quel momento in poi c’è stato un riavvicinamento e gli ho chiesto se aveva voglia di scrivermi un pezzo (era il 2018 e il pezzo arrivata fine 2019). Vasco è uno che riflette molto prima di proporre una cosa».