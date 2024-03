Vladimir Luxuria

In studio ci saranno gli opinionisti: Sonia Bruganelli e Dario Maltese. L’inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

Da lunedì 8 aprile in prima serata su Canale 5, Vladimir Luxuria sarà al timone della nuova edizione de «L’Isola dei famosi».

Ad affiancarla ci saranno in studio Sonia Bruganelli e il giornalista del Tg5 Dario Maltese, mentre l’inviata a Cayo Cochinos in Honduras sarà Elenoire Casalegno, che avrà il compito di collegare il pubblico da casa con gli eventi sul campo, fornendo aggiornamenti in tempo reale e contribuendo a creare un ponte emotivo con i concorrenti.

La Luxuria prende così il posto di Ilary Blasi, di fatto spodestata della conduzione.

Ancora top secret il nome dei concorrenti: al momento i nomi in circolazione sono quelli di Edoardo Franco, vincitore di Masterchef Italia 12, Joe Bastianich, Marina Suma, Edoardo Stoppa, Francesco Benigno e Matilde Brandi, che abbandonò l’edizione del 2022 del reality.

L'edizione del 2023 dello show è stata vinta invece da Marco Mazzoli, noto per essere una delle voci de Lo Zoo di 105. Ha battuto Luca Vetrone nel televoto finale con il 62% delle preferenze. La finale ha visto anche momenti emozionanti, come le lacrime di Alessandra Drusian, membro dei Jalisse, che ha avuto un percorso notevole nel reality. Tra gli altri concorrenti della passata edizione ricordiamo: Andrea Lo Cicero, Pamela Camassa, e Cristina Scuccia







