Francesco Benigno, attore palermitano, è stato escluso dall'Isola dei Famosi poco dopo l'inizio del reality show, ora condotto da Vladimir Luxuria.

La produzione ha cancellato il televoto settimanale, causando un'ondata di polemiche e accuse.

Un comunicato di Mediaset ha annunciato l'esclusione di Benigno: «A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da L’Isola dei Famosi.»

«Il televoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati».

La versione di Benigno è un'altra

Benigno, tuttavia, ha espresso un'opinione diversa sui social, sostenendo di essere stato allontanato ingiustamente: «Io non mi sono ritirato, sono stato prelevato dalla produzione dopo una discussione con un concorrente che ci era rimasto male, una discussione verbale nulla di più, e sono stato prelevato con una scusa».

Ha poi aggiunto che gli sono state fatte proposte economiche per non avanzare richieste di penali, il che suggerisce dubbi sulle reali motivazioni della sua esclusione: «Ci hanno fatto delle proposte, sia al sottoscritto che a mia moglie che al mio agente, di denaro per non chiedere penali e questo è strano perché se avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali tu non ci fai una proposta di soldi».

La risposta della produzione non s'è fatta attendere

Banijay, la casa di produzione dietro il reality, ha respinto le accuse, definendo le dichiarazioni di Benigno prive di fondamento e offensive.

«Le dichiarazioni diffuse da Benigno attraverso i propri canali social nella giornata di ieri sono da considerarsi offensive e lesive, oltre che prive di ogni fondamento.»

«Banijay Italia sostiene la professionalità di tutto lo staff che quotidianamente si adopera per far sì che il programma trasmetta ai telespettatori quei valori di lealtà, correttezza e rispetto che caratterizzano l'azienda, il gioco e la gara».

