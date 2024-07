«Isola dei Famosi»: basta Vladimir Luxuria e Ilary Blasi, ecco chi ci sarà alla conduzione

Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi Imago

Pier Silvio Berlusconi vorrebbe affidare a Diletta Leotta anche la conduzione dello storico reality show, dopo che la neo moglie di Loris Karius ha già ottenuto quella de «La Talpa», in partenza su Canale 5 a ottobre.

Mediaset vorrebbe infatti affidare la conduzione a Diletta Leotta, la neo moglie di Loris Karius (a cui sarà affidata anche «La Talpa»).

Pier Silvio Berlusconi ha commentato: «Da L'Isola mi sarei aspettato delle storie un po' più profonde da raccontare. Alla base c'è la sopravvivenza e la fame. Mi sembra che questo sia mancato» con le precedenti conduttrici. Mostra di più

Diletta Leotta verso il raddoppio a Mediaset. Dopo aver ottenuto la conduzione de «La Talpa», in partenza su Canale 5 a ottobre, l'azienda di Cologno Monzese vorrebbe affidare alla neo moglie di Loris Karius anche la conduzione de «L'Isola dei Famosi».

Nonostante gli ascolti flop dell'ultima edizione il programma tornerà in onda nella primavera 2025 ma sarà del tutto rivoluzionato.

«Da L'Isola mi sarei aspettato delle storie un po' più profonde da raccontare. Alla base de L'Isola dei Famosi c'è la sopravvivenza e la fame. Mi sembra che questo sia mancato onestamente. Non penso sia un formato arrivato alla frutta, in Spagna facciamo grandi risultati: è stato sbagliato il cast», ha detto Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti Mediaset.

Secondo un'indiscrezione riportata da Dagospia ci sarebbe la volontà di affidare la trasmissione a Diletta Leotta. Nessun ritorno di Ilary Blasi, che ha condotto tre edizioni de L'Isola, perché, stando sempre a quello che si legge sul portale l'ex moglie di Francesco Totti sarebbe «sgraditissima a Pier Silvio dall'epoca di Unica su Netflix».

Pare infatti che Berlusconi non abbia gradito la scelta della Blasi di raccontare la fine del suo matrimonio sulla nota piattaforma streaming anziché sulle reti del Biscione, dove è nata e cresciuta artisticamente. Anche per questo Ilary non figura tra le protagoniste della prossima stagione televisiva.

