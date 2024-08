Si è svolto il funerale di Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi

Nelle ultime ore, il mondo della musica e dello spettacolo italiano è stato scosso dalla scomparsa del compagno di vita e di lavoro della cantante.

Covermedia

Il funerale di Fausto Pinna, compagno storico di Iva Zanicchi, si è tenuto oggi pomeriggio alle 15,30 a Lesmo (Monza e Brianza) nella Chiesa di Santa Maria Assunta.

Solo i familiari più stretti e alcuni amici di lunga data hanno partecipato alla funzione, rispettando così il desiderio di riservatezza della coppia.

Iva Zanicchi è apparsa visibilmente provata durante la cerimonia, ma circondata dall'affetto delle persone a lei più care.

Il rito funebre, semplice e toccante, è stato celebrato da un sacerdote che conosceva bene la coppia, il quale ha dedicato parole commosse al ricordo di Fausto Pinna, descrivendolo come un uomo di grande umanità e sensibilità.

Insieme dagli anni Ottanta

La celebre coppia si è incontrata negli anni Ottanta, e da allora il loro legame è diventato indissolubile, sia sul piano personale che professionale.

Pinna, produttore discografico di successo, ha collaborato con la Zanicchi in numerosi progetti musicali, contribuendo in maniera decisiva al successo della cantante. Il loro rapporto è sempre stato caratterizzato da una grande complicità e rispetto reciproco, tanto da essere considerati una delle coppie più solide e affiatate del mondo dello spettacolo italiano.

La notizia della morte di Fausto Pinna è stata resa pubblica dalla stessa Iva Zanicchi, che ha voluto condividere il suo dolore con i tanti fan che la seguono e la sostengono da anni. Con parole semplici ma cariche di emozione, Zanicchi ha raccontato della lunga malattia che ha segnato gli ultimi mesi di vita del suo compagno, una battaglia combattuta insieme fino all'ultimo respiro.

«È stato un uomo straordinario, il mio grande amore. Non so come farò senza di lui», ha dichiarato la cantante, esprimendo tutto il suo smarrimento e la sua sofferenza in un momento così difficile.

