L'attore emergente Jack Veal ha usato Tiktok per attirare l'attenzione sulla sua situazione precaria. È infatti diventato un senzatetto all'età di 17 anni e ora ha bisogno di aiuto. E a quanto pare lo ha ricevuto.

L'attore Jack Veal, noto per la serie Marvel «Loki», ha reso pubblico su TikTok di essere un senzatetto.

Il 17enne ha spiegato, in alcuni video, che vive in una roulotte e che non riceve alcun sostegno dalle autorità.

Dopo che i suoi filmati sono diventati virali, il giovane ha finalmente ottenuto un aiuto dai servizi sociali. Mostra di più

Jack Veal, l'attore che ha interpretato il ruolo di Kid Loki nella prima stagione della serie Marvel «Loki», ha pubblicato diversi video su TikTok in cui rivela che attualmente non ha un posto fisso dove vivere e che sta quindi cercando una sistemazione.

Si tratta di un appello decisamente insolito: «Ciao, sono un attore famoso, ho 17 anni e sono un senzatetto», esordisce in una delle clip.

Il giovane, che aveva recitato anche in «The Favourite», «The Corrupted» e «Come Away» e aveva avuto un ruolo ricorrente nella dramedy di Netflix «The End of the F***ing World», ha spiegato di non aver mai parlato molto di ciò che gli è successo nella vita, ma che «ora è giunto il momento di rivelare la verità».

Ha quindi detto, «senza entrare troppo nei dettagli», che è stato maltrattato a casa: «Si trattava di violenza fisica, emotiva e così via». Jack lotta anche con problemi di salute mentale: «Ho l'autismo, l'ADHD e sono attualmente in fase di valutazione per il disturbo bipolare e la psicosi».

«Dormo in una roulotte rotta»

In uno dei video, l'attore ha anche spiegato che non può stare dai nonni perché uno di loro è malato terminale: «Non ho quindi nessun altro posto dove andare e ho bisogno di aiuto».

E ancora: «L'ufficio dell'assistenza sociale si rifiuta di aiutarmi, anche se gliel'ho detto. Sono disperato. Ho dormito per strada. Attualmente vivo in una roulotte che ha i vetri rotti, non è sicura ed è a due ore di distanza dal mio posto di lavoro, il che significa che faccio fatica ad andarci ogni giorno. È difficile. In questo momento non ho altro».

Il video in questione si conclude con un accorato appello: «Vi prego in ginocchio di condividere questa storia, di fare qualcosa, di diffondere il messaggio su come il Governo americano tratta i giovani».

I video hanno avuto effetto

A quanto pare, i filmati su TikTok hanno avuto l'effetto sperato: martedì scorso, infatti, Jack ha detto di aver ricevuto una telefonata dai servizi sociali che gli comunicavano la possibilità di essere dato in affidamento.

Ha ringraziato i suoi follower che hanno condiviso i suoi video: «Non so cosa abbiate fatto, ma la mia storia è diventata pubblica e ciò mi ha davvero aiutato. Qualcosa si sta muovendo, stanno facendo qualcosa per me. Dio vi benedica tutti. Grazie mille».

I video del giovane attore continuano a essere diligentemente commentati. Un utente ha risposto a Veal che quello che sta succedendo «è perché TU sei stato abbastanza coraggioso da chiedere aiuto. Abbi cura di te».