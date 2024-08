Jacob Elordi

L'attore australiano è stato travolto dalla fama per il suo ruolo nella fortunata serie tv.

Covermedia

Jacob Elordi ammette di aver perso la bussola dopo la fine delle riprese di «Euphoria».

In una conversazione con la co-star della fortunata serie tv, Eric Dane, per Interview Magazine, l'attore australiano ha rivelato di aver fatto a lungo fatica ad accettare l'idea di essere diventato una celebrità, grazie al suo ruolo nello show.

«Dopo Euphoria, mi sono spesso sentito privato dei miei diritti e senza una direzione», ha condiviso. «È difficile per me rimanere motivato per via di questa idea di celebrità. Rende difficile continuare a trovare interesse e verità nel lavoro».

La seconda stagione del teen drama è stata rilasciata nel 2022, poi Jacob ha incrementato la sua popolarità grazie a film come «Saltburn» e «Priscilla». La terza stagione di «Euphoria» è ancora un cantiere aperto.

Come rimanere motivati dopo il successo raggiunto?

Il 27enne ha poi chiesto a Eric un consiglio su come rimanere motivati dopo il successo da lui raggiunto in show televisivi come «Grey's Anatomy» e «Euphoria».

«Cerco di rimanere il più aperto possibile all'apprendimento», ha risposto l'attore 51enne. «Nel momento in cui smetterò di riscoprire il mestiere, sarò più o meno morto. Non è un mestiere che può essere padroneggiato, secondo me».

Dane ha poi aggiunto di dimenticarsi del suo status di celebrity quando è al lavoro. «Non voglio dirti che non sia divertente. Una buona parte è divertente. Ma quando inizio a lavorare, lascio quell'aspetto fuori dalla porta. Non ha alcun interesse».

Covermedia