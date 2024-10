James Franco

Rogen ha deciso di tagliare i ponti con Franco, dopo che quest'ultimo è stato denunciato per molestie sessuali da alcune sue ex studentesse.

Covermedia

L'amicizia ventennale tra James Franco e Seth Rogen è finita.

I due hanno lavorato insieme in vari film, tra cui «Freaks and Geeks», «Strafumati», «Facciamola finita» e «The Disaster Artist».

Tuttavia, quando Franco è stato accusato di molestie sessuali da cinque donne nel 2019 – accuse da lui prontamente respinte -, Rogen ha deciso di tagliare i ponti con il collega.

«Non parlo più con Seth. Gli voglio bene, abbiamo passato 20 anni insieme, ma è finita», ha dichiarato il 46enne a Variety. «E non per mancanza di volontà. Gli ho detto cosa lui significasse per me».

Franco ha risolto con un accordo extragiudiziale le denunce presentate da due ex studentesse nel 2021, pagando oltre 1 milione dollari. Dopodiché, Seth ha dichiarato pubblicamente che non avrebbe più lavorato con James.

«Quello che posso dire è che detesto gli abusi e le molestie e non coprirei o nasconderei mai le azioni di qualcuno che le commette, né metterei mai nessuno nella condizione di doversi ritrovare accanto a una persona del genere», ha detto all'epoca.

Franco è attualmente alla Festa del Cinema di Roma per promuovere il suo nuovo film «Hey Joe», il suo secondo film dal 2019.

«Sono grato di potere ancora lavorare. Ho dovuto affrontare una causa legale e, durante quella causa, non ho più lavorato. Poi c'è stato il Covid e nessuno lavorava. È stata una situazione che ha coinvolto tutti. A tratti mi dicevo: «Non so più chi sono"», ha detto Franco a Variety. «Ma ho sicuramente usato il tempo per, spero, un buon proposito. E qualunque cosa mi fosse successa prima, ho dovuto cambiare completamente il mio stile di vita. Quindi sono orgoglioso del tipo di lavoro che ho fatto durante quel periodo. E sì, non lavoravo nei film, ma di certo stavo lavorando molto per cambiare chi ero».

