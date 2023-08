Jamie Dornan

Jamie Dornan rivela di aver effettuato un provino per interpretare Superman ne «L’uomo d’acciaio».

Il divo di «Cinquanta Sfumature di Grigio» ha raccontato al podcast «Happy Sad Confused» di essere stato vicino alla parte – poi assegnata a Henry Cavill – ai tempi del film di Zack Snyder, datato 2013.

«L'unico per cui ho fatto il provino è Superman. È stato molto tempo fa, quando Henry Cavill è stato scritturato. Sarà stato 12 anni fa o giù di lì», ha dichiarato. «Ho avuto incontri con i responsabili degli studios che si occupano di queste cose e ne ho parlato, ma non sono mai arrivato a fondo a nessun processo di casting per loro».

«Mi hanno detto: "Ormai sei troppo vecchio"»

L’attore irlandese ha poi rivelato di essersi presentato al provino con indosso un pigiama da Superman. «È stato un errore?», ha scherzato.

Il 41enne ritiene di essere oggi «troppo adulto» per interpretare un supereroe; tuttavia ha ironicamente invitato chi di dovere a guardare la sua performance in «Belfast» del 2021: «Mettiamo un mantello a quel ragazzo!».

Jamie ha inoltre rivelato di essere stato in lizza per vestire i panni di Nathan Drake nell’adattamento cinematografico del videogame «Uncharted», progetto rimasto in stand-by per tanti anni.

«Ho fatto uno screen test per Uncharted tanti anni fa, quando lo stavano per realizzare con un altro regista. Era andato bene e probabilmente ero stato scelto, ma poi non se ne fece nulla, il regista se ne andò…».

«Quando ho sentito che lo avrebbero rifatto, ho pensato: «Bene! Tocca a me», invece loro mi dissero: «No, ormai sei troppo vecchio. Lo farà Tom Holland che ha la metà dei tuoi anni»».

«Uncharted» è stato rilasciato lo scorso anno con Holland, 27, nei panni di Drake.

