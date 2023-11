Jamie Foxx

Una donna ha accusato l’attore di averla molestata in un rooftop bar di New York nel 2015.

Jamie Foxx è stato denunciato da una donna per presunte molestie sessuali, avvenute in un ristorante di New York nel 2015.

Accompagnata da un’amica, la donna, che ha preferito rimanere nell’anonimato, ha rivelato di essersi intrattenuta in una conversazione con la star di «Django Unchained» attorno all’1 di notte al rooftop lounge del Catch NYC, nell’agosto di quell’anno.

L’amica della presunta vittima avrebbe chiesto a Foxx una foto insieme, a cui l’attore avrebbe risposto: «Certo baby, qualsiasi cosa per te».

Il 55enne, secondo il racconto della donna, «sembrava in stato di ebbrezza in quel momento»; poi iniziarono le sgradite avance, le disse che somigliava a Gabrielle Union e si complimentò con lei per il suo profumo e il suo «corpo da supermodella».

Foxx condusse poi la donna in un’area appartata del rooftop, dove le infilò le mani sotto la camicetta e dentro i pantaloni, toccandole ripetutamente il seno e le parti intime.

Nel suo esposto, la donna ha citato Foxx, il ristorante, il bar e il proprietario Mark Birnbaum con la richiesta di un risarcimento danni per il dolore, la sofferenza, lo stress emotivo, l’ansia e l’umiliazione subita.

La donna ha inoltre dichiarato di essersi «sottoposta a trattamenti e consigli medici» dopo l’incidente, e che «sarà permanentemente colpita dalle ferite e dal disagio emotivo».

Foxx al momento non ha risposto ufficialmente alle accuse.

