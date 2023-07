Jane Birkin è morta per «cause naturali» il 16 luglio dopo una lunga battaglia contro il cancro. In una lettera pubblica, la famiglia fornisce nuovi dettagli su quanto avvenuto.

Jane Birkin è stata trovata senza vita nella sua casa di Parigi il 16 luglio.

Aveva lottato per l'ultima volta contro il cancro e stava cercando di riconquistare una vita indipendente.

Si è spenta nella sua prima notte senza operatori sanitari. Mostra di più

«Da qualche giorno aveva ripreso a camminare ed è stata motivata a riprogrammare la sua apparizione all'Olympia», si legge in una lettera scritta da Olivier Gluzman, manager di Jane Birkin, a nome delle figlie Charlotte Gainsbourg e Lou Doillon.

L'attrice avrebbe dovuto esibirsi sui palchi dell'Olympia e della Cigale di Parigi a giugno. Tuttavia, a maggio ha annunciato che avrebbe dovuto cancellare le due date del concerto, parte del tour per il suo album «Oh! Pardon tu dormais...», pubblicato nel 2020.

Jane Birkin aveva combattuto contro il cancro per 16 anni e recentemente stava cercando di riconquistare la sua indipendenza.

Così l'icona degli anni '60, colpita da un ictus nel 2021 e da allora assistita giorno e notte da badanti, dopo due anni ha voluto finalmente trascorrere una serata da sola.

«Aveva deciso»

Ma questa «prima serata da sola sarebbe stata l'ultima. Lo aveva deciso lei», si legge nel messaggio pubblicato dal «Daily Mail».

Anche se non si è arrivati a un ritorno alla vita normale, per la sua ultima sera è stato comunque esaudito il suo desiderio di sentirsi indipendente. Birkin in ogni caso è morta per cause naturali, ribadisce la famiglia.

I funerali si svolgeranno la mattina del 24 luglio nella chiesa di Saint Roch a Parigi, secondo i media francesi. La Francia era il Paese d'adozione di Jane Birkin dalla fine degli anni Sessanta.