Jane Fonda

A 86 anni, l’iconica attrice ha le idee chiare quando si parla di relazioni intime: «Disapprovo gli uomini di 86 anni con le donne di 20, e di conseguenza non ho intenzione di farlo a mia volta».

Jane Fonda ha chiuso con il sesso e i partner occasionali.

All’alba dei suoi 86 anni, che compie il 21 dicembre, l’icona hollywoodiana ha rilasciato un’esplicita intervista durante il podcast «Absolutely Not» in merito alle scappatelle sotto le lenzuola.

«Ho finito, sono finita. Ho 86 anni e anche al buio non vorrei trovarmi nuda davanti a nessuno», ha chiarito Jane parlando con l’attrice/comica Heather McMahan.

«C’è un'altra cosa, mi vergogno a dirlo, ma se dovessi avere un amante, dovrebbe avere 20 anni. Perché non mi piace la pelle vecchia. Di conseguenza non voglio imporre questo a nessun altro. Presumo che le altre persone siano come me, semplicemente non mi piace la pelle vecchia».

Anche se ne avesse l’opportunità, Jane Fonda resta ferma sulle sue posizioni.

«Disapprovo gli uomini di 86 anni con le donne di 20, quindi non ho intenzione di farlo a mia volta. Posso guardarli, e non posso fingere di non eccitarmi se vedo un certo tipo di persona, ma no, no, no: non voglio imporlo a nessuno».

Covermedia