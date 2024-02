Jay-Z

La cantante ha vinto 33 Grammy in carriera, ma mai il premio più importante, quello di Miglior album.

Jay-Z attacca duramente l’Academy per non aver mai premiato Beyoncé con il Migliore Album. Il rapper ha affidato il suo sfogo in occasione del discorso di accettazione del Global Impact Award, accusando gli organizzatori di aver snobbato la moglie in più di un’occasione.

«Lei ha vinto più Grammy di chiunque altro, ma non ha mai vinto l’Album dell’anno», ha detto di fronte al pubblico e alla stessa Beyoncé. «Pensateci. L’artista con più Grammy della storia, ma che non ha mai vinto un premio per l’Album dell’anno. C’è qualcosa che non torna. Alcuni di voi potrebbero tornare a casa e sentirsi derubati. Alcuni di voi potrebbero essere derubati. Alcuni di voi non appartengono alla categoria».

Tra applausi e fischi, il rapper ha continuato nel suo sfogo: «Scusate, quando sono nervoso dico sempre la verità».

Ha concluso dicendo che Beyoncé ha continuato a presentarsi... «finché non ti chiamano presidente, finché non ti chiamano un genio, finché non ti definiscono la più grande di tutti i tempi».

Beyoncé ha vinto 33 Grammys in carriera. Quando Adele vinse il premio come Miglior album dell'anno nel 2017, disse che Beyonce avrebbe dovuto vincere il riconoscimento per «Lemonade».

