Jennifer Lawrence

Dopo Cy, nato nel febbraio 2022, l'attrice aspetta un altro bebè con il marito Cooke Maroney.

Covermedia

Jennifer Lawrence aspetta il suo secondo figlio.

Un portavoce ha confermato a Vogue la dolce attesa dell'attrice Premio Oscar e del marito Cooke Maroney.

Le prime voci sulla gravidanza della star si erano diffuse sabato sera, quando la 34enne era stata pizzicata con delle dolci rotondità durante una cena con il marito, 40 anni, a Los Angeles.

J-Law indossava una t-shirt bianca, una gonna nera a vita bassa e un maglione rosso legato alle spalle. Molti fan si erano chiesti se avesse il pancione, come poi confermato ufficialmente.

La storia d'amore col marito

Jennifer e Maroney hanno iniziato a frequentarsi nel 2018; le nozze sono poi arrivate nell'ottobre dell'anno successivo nella loro mansion a Rhode Island.

L'attrice è diventata madre di Cy, così chiamato in onore dell'artista Cy Twombly, nel febbraio 2022.

Durante una recente conversazione con Interview Magazine, Jennifer ha così parlato del marito: «Fortunatamente, mio ​​marito è il padre migliore del mondo. Quindi quando lavoro, non ho i classici sensi di colpa che tutti i genitori provano tutti i giorni per tutto il giorno».

Cosa è cambiato nel suo lavoro?

La maternità ha reso Jennifer molto più selettiva nella scelta dei ruoli: «Non ci si può spremere quando si ha un bambino», ha spiegato.

«Aiuta sicuramente a scartare i progetti: «Sì. No. Sì. No. Sì. No». Vale la pena stare lontano da mio figlio per mezza giornata?».

Covermedia