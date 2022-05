Il fratello di Belen: «Mai più reality, palco alle mie sorelle»

Jeremias Rodriguez

Intervistato da Silvia Toffanin di ritorno da «L'Isola dei Famosi» il fratello di Belen e Cecilia afferma: «Lascio il palcoscenico alle mie sorelle».

Jeremias Rodriguez ha dato il suo, ennesimo, addio al mondo dei reality.

Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez aveva già parlato di ritiro dagli show live dopo la sua burrascosa partecipazione al «Grande Fratello Vip» 2, ma ha poi cambiato idea ed è tornato col cast de «L'Isola dei Famosi 14».

Tuttavia, durante la sua recente intervista con «Verissimo», Jeremias è sembrato piuttosto determinato.

«Questo è stato il terzo e ultimo reality, sono davvero sicuro», ha dichiarato Jeremias Rodriguez parlando con Silvia Toffanin.

«Ho accettato di non essere tagliato per questo lavoro. Perché alla fine è un lavoro come altri e bisogna esserci portati e io non lo sono e l’ho capito – ha ammesso il 33enne -. Non faccio parte di questo, lascio il palcoscenico a Belen e Cecilia, ma è sempre stato loro non ho voluto rubare niente. Ho soltanto fatto delle esperienze in tv. Come mai ho fatto questi reality? Qualsiasi ragazzo nella mia posizione l’avrebbe fatto. Poi non avevo niente di meglio da fare in quel periodo. A casa di un muratore chi non avrebbe provato a fare il muratore? Diciamo che ho tentato e va bene così non rimpiango nulla».

Covermedia