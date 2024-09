Emmys

L'attore ha conquistato il premio per la seconda volta in meno di un anno, dopo aver già vinto lo stesso riconoscimento ai ritardati Emmy 2023, tenutisi a gennaio.

Jeremy Allen White trionfa nuovamente agli Emmy Awards, portando a casa il premio come miglior attore in una serie comica per il suo ruolo in «The Bear».

Nel suo discorso di ringraziamento, Jeremy Allen White ha espresso profonda gratitudine verso il suo cast, la sorella che lo ha accompagnato alla cerimonia, e i suoi figli.

«Grazie, grazie, grazie di cuore», ha dichiarato emozionato. «Il mio cuore batte così forte che sembra fuori dal petto. Grazie per avermi scelto. Sono così, così fortunato e grato. Al mio meraviglioso cast, vi amo per sempre. Lavorare con voi è un privilegio, e voglio che facciamo parte delle nostre vite per sempre. Vi voglio un bene immenso».

Tra gli altri vincitori della serata spiccano Jodie Foster, che ha ottenuto il suo primo Emmy per l'interpretazione di Liz Danvers in «True Detective: Night Country», e Hiroyuki Sanada e Anna Sawai, che hanno portato a casa due dei numerosi premi vinti da «Shogun».

Ecco la lista dei vincitori principali agli Emmy Awards di quest'anno:

Miglior serie drammatica: «Shogun»

Miglior attrice in una serie drammatica: Anna Sawai – «Shogun»

Miglior attore in una serie drammatica: Hiroyuki Sanada – «Shogun»

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica: Elizabeth Debicki – «The Crown»

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica: Billy Crudup – «The Morning Show»

Miglior serie comica: «Hacks»

Miglior attore in una serie comica: Jeremy Allen White – «The Bear»

Miglior attrice in una serie comica: Jean Smart – «Hacks»

Miglior attore non protagonista in una serie comica: Ebon Moss-Bachrach – «The Bear»

Miglior attrice non protagonista in una serie comica: Liza Colón-Zayas – «The Bear»

Miglior serie limitata o antologica: «Baby Reindeer»

Miglior attore in una serie limitata o film per la TV: Richard Gadd – «Baby Reindeer»

Miglior attrice in una serie limitata o film per la TV: Jodie Foster – «True Detective: Night Country»

Miglior attore non protagonista in una serie limitata o film per la TV: Lamorne Morris – «Fargo»

Miglior attrice non protagonista in una serie limitata o film per la TV: Jessica Gunning – «Baby Reindeer»

