Jeremy Renner

Esattamente un anno fa, l’attore venne travolto dal mezzo mentre si trovava nei pressi della sua casa nel Nevada: da quel momento è iniziato un lungo calvario.

Jeremy Renner rivela di essere tornato a guidare lo spazzaneve, a un anno esatto dal gravissimo incidente che stava per costargli la vita.

Durante il programma «Ellen K Morning Show», l’attore ha parlato del suo lungo percorso di guarigione, ammettendo come tornare a bordo del mezzo fosse estremamente importante per affrontare il trauma.

«Le paure a volte possono impedirti di guarire davvero, impedirti di andare avanti o impedirti di fare cose che siano utili o di crescita nella tua vita, quindi vado sempre nel cuore della tempesta. Ho sempre fatto così sin da quando ero bambino: non permetterò mai alla paura di dominare le mie azioni. Per questo sono tornato su quella macchina, l’ho messa in moto e l’ho spostata».

Il 52enne sta ancora lavorando sui ricordi di quel terribile 1° gennaio 2023, quando venne travolto dal mezzo nei pressi della sua casa a Reno, nel Nevada.

«Ci sono tanti ricordi, che chiaramente bussano alla mia mente», ha spiegato. «Quando faccio alcuni esercizi in palestra, mi ricordo il momento in cui sono stato investito e inizio a piangere, non so spiegare il perché».

Sulle sue paure, Jeremy ha aggiunto: «Non voglio seppellirle ed è per questo che tornare a guidare lo spazzaneve era molto importante per me».

Renner si è sottoposto a vari interventi chirurgici dopo aver riportato la rottura di oltre 30 ossa.

L’attore intanto rilascerà il 19 gennaio il suo nuovo EP, intitolato «Love and Titanium». «È un diario musicale, una sorta di registro; è stato catartico per me e volevo condividerlo perché penso che molte persone abbiano intrapreso questo percorso di guarigione con me».

Covermedia