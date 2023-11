Jeremy Renner

L’attore ripercorre in un post il lungo percorso verso il recupero dopo l’incidente con lo spazzaneve: «La migliore terapia? La voglia di farcela»

Ha visto la morte in faccia ed è per questo che ora Jeremy Renner non ha intenzione di sprecare nemmeno un attimo della sua vita.

È una promessa che l’attore rivolge a se stesso, dopo il lungo calvario affrontato a seguito di quel tragico incidente del 1° gennaio, quando il divo della Marvel fu travolto dal suo spazzaneve.

«Dal 14 gennaio ho fatto qualsiasi tipo di terapia… ogni giorno», ha scritto Jeremy su Instagram. «Interminabili ore di terapie fisiche, iniezioni di peptidi, flebo, cellule staminali ed esosomi, terapia a infrarossi, camera iperbarica 2.0, immersione a freddo e la lista potrebbe continuare all’infinito….».

«So che è mio dovere dare qualcosa in cambio»

La migliore medicina per il 52enne è stata la voglia di farcela.

«La mia più grande terapia è stata la mia mente e il desiderio di rimanere qui e insistere per recuperare ed essere migliore… essere eccezionale», ha aggiunto.

«Sento che è un mio dovere. Non sprecare la mia vita dopo che mi è stata risparmiata, ma dare qualcosa in cambio alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti voi che mi avete dato la forza di resistere».

Dopo l’impatto con lo spazzaneve, l’attore ha riportato un trauma toracico da schiacciamento e la rottura di oltre 30 ossa. Si è sottoposto a vari interventi per la ricostruzione della gabbia toracica e dell’orbita oculare.

Recentemente Renner ha annunciato l’arrivo di «Love and Titanium», una collezione di brani sulle diverse tappe del lungo percorso di recupero.

